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Türkiye Akdeniz'de Oldu Bittiye İzin Vermeyecek

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Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hidrokarbon arama ve üretiminin artırılması için son dönemde önemli adımlar attık. Bu oyunun rengini, geleceğini değiştirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.
Türkiye Akdeniz'de Oldu Bittiye İzin Vermeyecek

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hidrokarbon arama ve üretiminin artırılması için son dönemde önemli adımlar attık. Bu oyunun rengini, geleceğini değiştirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. İkinci sondaj gemimizin alımı için de çalışmalara başladık, onu da inşallah en kısa sürede envanterimize katarak milletimizin hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

Dönmez, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon aramalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"İkinci sondaj gemisi alımı için çalışmalara başladık" 

Biz hep şunu dedik varsa bulacağız" diyen Dönmez, daha fazla arama ve sondaj yapmak zorunda olunduğunu belirtti. Hidrokarbon arama ve üretiminin artırılması için son dönemde önemli adımlar atıldığını ifade eden Dönmez, "Bu oyunun rengini, geleceğini değiştirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu yıl içerisinde kuzey ve güney sınır bölgelerimizde 35 yıl aradan sonra ilk defa petrol arama çalışmalarına yeniden başladık. Bölgenin jeolojik haritasının güncellenmesi için kayaç numuneleri topladık.

Denizlerimizdeki varlığımızı Barbaros, Oruç Reis, Fatih sondaj gemilerimizle daha da güçlendirdik. Daha önce finansman ve insan kaynağı eksikliği nedeniyle bu operasyonları kendi imkanlarımızla yapamıyorduk. Aradan geçen süre zarfında bu alanda önemli adımlar attık, bu noktadaki yerli dönüşümün karşılığı olarak bu işleri artık kendi sondaj gemimiz, kendi mühendislerimiz ve işçilerimizle yapacağız. Fatih gemimiz önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk sondajını gerçekleştirmek için Akdeniz'de göreve başlayacak. İkinci sondaj gemimizin alımı için de çalışmalara başladık, onu da inşallah en kısa sürede envanterimize katarak milletimizin hizmetine sunmuş olacağız" bilgisini verdi.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon aramaları

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine değinen Dönmez, "Türkiye'nin onay vermediği, rızasının olmadığı hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını yok sayarak, adadaki tarafların eşit ve adil pay almadığı bir sisteme geçit vermeyeceğiz. Türkiye'nin bu konudaki tavrı ve duruşu nettir. Uluslararası hukuktan kaynaklı hak ve menfaatlerimizi sonuna kadar korumaya kararlıyız. Trakya ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde başlattığımız ankonvansiyonel çalışmalarda önemli aşamalar kaydettik. Ankonvansiyonel potansiyelimizin tespiti ve ticari hale gelmesi için bu alana hem özel sektör hem de kamu eliyle yatırımlara devam ediyoruz" diye konuştu.

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