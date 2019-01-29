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Türkiye Cumhurbaşkanlığı: Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu bilmiyoruz

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin "Hala Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu, emri kimin verdiğini ve 'yerel işbirlikçinin' kim olduğunu bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı: Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu bilmiyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyetin altını çizerek, Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunu, emri kimin verdiğini ve ”yerel işbirlikçinin” kim olduğunu hala bilmediklerini kaydetti.

Altun, Twitter’dan yaptığı İngilizce paylaşımda, “BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard’ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyareti memnuniyetle karşılıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“Hala Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunu, emri kimin verdiğini ve ‘yerel işbirlikçinin’ kim olduğunu bilmiyoruz” ifadesini kullanan Altun, adaletin yerine gelmesi gerektiğini belirtti.

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