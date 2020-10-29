Türkiye Cumhuriyeti’nin , Kuruluşunun 97’nci Yıldönümü Girne’de Kutlanıyor

Törene Girne Kaymakamı Sinan Güneş,Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına,Girne Merkez Komutanı Topçu Albay Hilmi Türkan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına, Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Mehmet Sevgüm, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,siyasi parti, üniveriste, okul, kurum kuruluş, muharip dernek ve dernek temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.
Tören protokol sırasına göre Atatrük Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı, ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, bugün 15.00’da Girne’de tören yürüyüşü düzenlenecek. Askeri bando tören bölüğü ,mücahit gaziler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşecek tören yürüyüşü, Ramadan Cemil Meydanından başlayacak. Ziya Rızkı Caddesi, Turgut Tahsin Sokak, 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi güzergahında gerçekleşecek yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde son bulacak.
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