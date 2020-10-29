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Türkiye Cumhuriyeti’nin , Kuruluşunun 97’nci Yıldönümü Girne’de Kutlanıyor

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Türkiye Cumhuriyeti’nin , kuruluşunun 97’nci yıldönümü Girne’de  kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında, bu sabah Girne Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenlendi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin , Kuruluşunun 97’nci Yıldönümü Girne’de Kutlanıyor

Törene Girne Kaymakamı  Sinan Güneş,Kıbrıs  Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına,Girne Merkez Komutanı  Topçu  Albay Hilmi  Türkan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına, Sahil Güvenlik Komutanı  Deniz Albay Mehmet Sevgüm, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,siyasi parti, üniveriste, okul,  kurum kuruluş, muharip dernek  ve dernek temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Tören protokol  sırasına göre Atatrük Anıtına çelenklerin  sunulmasıyla başladı, ardından Saygı Duruşu  ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında,  bugün 15.00’da Girne’de  tören yürüyüşü düzenlenecek. Askeri bando  tören bölüğü ,mücahit gaziler   ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşecek tören yürüyüşü,  Ramadan Cemil Meydanından başlayacak. Ziya Rızkı Caddesi, Turgut Tahsin Sokak,  20 Temmuz Kordonboyu Caddesi güzergahında gerçekleşecek yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde son bulacak.

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