Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı’nda

NATO Dışişleri Bakanları, bugün Rusya-Ukrayna gündemi ile toplanıyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor. Bakan Çavuşoğlu, toplantı için NATO Karargahı'na geldi.

Öte yandan Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Brüksel'deki olağanüstü toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, NATO'nun Rusya'yı izole etmek için olası tüm senaryoları ele alması gerektiğini söyledi. Joly, NATO'nun kırmızı çizgisinin uluslararası çatışmayı önlemek olduğunu kaydetti.

Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu da, NATO’nun doğu kanadındaki pozisyonunu Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği yeni gerçekliğe göre değiştirmesi gerektiğini söyledi.