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Türkiye ile “Sahil Güvenlik Alnında Destek ve İşbirliği Protokolü” imzalandı

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Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında “Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü” imzalandı.
Türkiye ile “Sahil Güvenlik Alnında Destek ve İşbirliği Protokolü” imzalandı

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında “Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü” imzalandı. 

Protokole göre, taraflar sahil güvenlik alanında; “hareket, istihbarat, lojistik, teknik, personel, eğitim, denetleme ve muhabere elektronik/bilgi sistemleri (MEBS)” konularında mevcut işbirliği ve güveni geliştirecek. 

Bakanlar Kurulu Toplantı Salonunda, Başbakan Tufan Erhürman huzurunda Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın katılımıyla imzalanan protokole, KKTC adına Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve Türkiye Cumhuriyeti adına ise Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir imza koydu. 

Protokol ile ilgili basına verilen bilgi şöyle: 

“Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC hükümeti arasında imzalanan 3 Eylül 1996 tarihli ‘Denizde Arama ve Kurtarma Anlaşması’ ve 27 Eylül 2002 tarihli ‘Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması’ ile tesis edilmiş olan karşılıklı anlayış ve işbirliğini daha ileri seviyeye taşıyacak çalışmalar tamamlanmıştır. 
 

Sahil Güvenlik alanında yürütülen titiz ve yoğun çalışmalar neticesinde; hareket, istihbarat, lojistik, teknik, personel, eğitim, denetleme ve muhabere elektronik/bilgi sistemleri (MEBS) konularında taraflar arasındaki mevcut işbirliği ve güveni geliştirerek ihtiyaçlarını karşılayacak, 11 Ocak 2010 tarihli ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetleri arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü’ güncellenmiştir.”

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