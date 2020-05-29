Türkiye-KKTC arası uçuşlar iç hatlar kapsamında değil

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, “Türkiye-KKTC arası uçuşların iç hatlar kapsamına alındığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Atakan, Türkiye-KKTC arasındaki uçuşların vergilendirilmesinin, pandemi süresinin olumsuz etkilerini azaltma yönünde “iç hat gibi” değerlendirilmesi yönündeki çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Bakan Atakan, paylaşımında;
“Türkiye-KKTC arası uçuşların iç hatlar kapsamına alındığı yönüdeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır, bu yönde bir uygulama yoktur.
Türkiye-KKTC arasındaki uçuşların vergilendirilmesinin bu pandemi süresinin olumsuz etkilerini azaltma yönünde örneğin yılsonuna kadar “iç hat” gibi değerlendirilmesi yönündeki çalışmalarımız devam etmektedir.” dedi.
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