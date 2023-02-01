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Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam'dan KKTC'ye turizm desteği açıklaması

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Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, KKTC’nin kültür ve turizm alanında desteklendiğini belirterek, Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin bir kısmının KKTC'ye gelmesini sağlamak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam'dan KKTC'ye turizm desteği açıklaması

Bazı temaslar için KKTC'de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) KKTC'nin çeşitli kentlerinde yürüttüğü ve desteklediği çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Çam, Türkiye'deki her başarılı gelişmenin yansımasının KKTC'de de görüldüğünü, KKTC'nin turizmin yanı sıra kültürel değerlerinin tanıtılması için de çalışma ve atılımların sürdüğünü belirtti.

Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pistinin tamamlanmasıyla ülkeye gelecek turist sayısında artış kaydedileceğini anlatan Çam, şunları söyledi:

"Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin bir kısmının KKTC'ye getirilmesini sağlamak için çalışmalar devam ediyor. Bu anlamda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) 200 ülkeden Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin bir bölümünün KKTC'yi de görmesini sağlamak üzere çalışıyor. Çalışmalarımız sadece deniz turizmi alanında değil. KKTC'nin geçmişten gelen kültürel değerlerinin tanıtılması, buradaki 500 yılın üzerinde bulunan medeniyetin güzelliklerini tanıtıcı faaliyetlerin sürmesi için Bakanlığımızın tüm birimleri çalışmalar yürütüyor."

Çam, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile son 4-5 yılda bütün soydaş-akraba topluluklara yönelik çalışmaların arttığını ifade ederek, bu çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA aracılığıyla yürütüldüğünü dile getirdi.

Bakanlık olarak KKTC'ye ayrı bir önem atfettiklerini belirten Çam, üçüncü ülkelerde yaşayan Kıbrıs Türklerine yönelik destekleyici faaliyetlerde de bulunduklarını sözlerine ekledi.

KAYALAR

TİKA Başkanı Serkan Kayalar ise TİKA olarak KKTC'ye yönelik proje ve desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Kayalar, 60 ülkede 60 ofisle faaliyetlerini yürüten TİKA'nın 150'nin üzerinde ülkede çalışma yaptığını belirterek, "Sadece ofislere sahip olan ülkelerde değil, ofisimizin olmadığı ülke ve coğrafyalarda da projeler yürütüyoruz. Birçok ülkeden TİKA ofisi açılması için talep var." dedi.

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