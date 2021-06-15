Türkiye ve Kıbrıs Uzmanı Paul: "Kıbrıslı Rumlara Daha Fazla Baskı Yapılabilir."

Avrupa Politikaları Merkezi’nin Türkiye ve Kıbrıs Uzmanı Amanda Paul,Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Brüksel’de NATO Zirvesi kapsamında uzmanların katılımıyla düzenlenen “Türkiye ve NATO” başlıklı söyleşide Kıbrıs konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin NATO’da güvenilir ve çok önemli bir ortak olduğunun altını çizen Paul, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de uluslararası bir konferans yapılmasına ilişkin önerisine ilişkin “bunun olması harika olurdu” ifadelerini kullandı.

Paul, “Olup olmayacağını zaman gösterecek. Ama nihayetinde Doğu Akdeniz’deki sorunlar Kıbrıs sorununa kadar uzanıyor” dedi.

Kıbrıs sorunu çözülürse Doğu Akdeniz’de hiçbir sorunun kalmayacağına işaret eden Amanda Paul, “Ama ne yazık ki bu olacak gibi görünmüyor” açıklamasında bulundu.

Paul, Kıbrıs sorununun çözülememesinden Türkiye’yi sorumlu tutma eğiliminin olduğuna dikkati çekerek, 2004’teki Annan Planı ve yapılan görüşmelerin çöküşünün Türkiye’ye yüklenemeyeceğini vurguladı.

Farklı bir yaklaşıma gerek olduğunu belirten Paul, bu konuda Kıbrıslı Rumlara daha fazla baskı yapılabileceğini dile getirdi.