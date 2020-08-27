Türkiye yeni NAVTEX yayınladı

Türkiye gelen son dakika haberine göre yeni bir NAVTEX yayınlayarak 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacağını bildirdi.
TC Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak.
Türkiye gelen son dakika haberine göre yeni bir NAVTEX yayınlayarak 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacağını bildirdi.
TC Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak.
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