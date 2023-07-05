  • BIST 6.034,08
  • Altın 1614.628
  • Dolar 26.0776
  • Euro 28.4507
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKABilimsel araştırma: Müzik, matematik becerisini geliştirmede etkili

Türkiye’de enflasyon yüzde 38,21 ile son 18 ayın en düşük seviyesinde

»
Tüketici Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 3.92 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 38,21'e geriledi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise yıllık yüzde 40,42, aylık yüzde 6,50 arttı.
Türkiye’de enflasyon yüzde 38,21 ile son 18 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,76 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla haziranda bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,21 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11,13 ile alkollü içecekler ve tütün oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,18 olarak gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK YÜZDE 40,42, AYLIK YÜZDE 6,50 ARTTI

Yİ-ÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,50, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,42 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 86,59 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 53,61, imalatta yüzde 42,09, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,29 ve su temininde yüzde 59,68 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 36,50, dayanıklı tüketim malında yüzde 47,00, dayanıksız tüketim malında yüzde 62,00, enerjide yüzde 10,26 ve sermaye malında yüzde 52,44 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 6,15 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,77, imalatta yüzde 6,15, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,54 ve su temininde yüzde 2,71 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 6,59, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,53, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,19, enerjide yüzde 12,67 ve sermaye malında yüzde 8,02 artış olarak gerçekleşti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de kabine bugün toplanıyor: İşte gündem maddeleri...03 Temmuz 2023 Pazartesi 09:45
  • Kılıçdaroğlu: CHP, hiç kimseye altın tabak içinde genel başkanlığı sunmaz01 Temmuz 2023 Cumartesi 09:31
  • Erdoğan: Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz29 Haziran 2023 Perşembe 17:54
  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İsveç'te Kur'an yakma eylemine tepki: Kabul etmek mümkün değil29 Haziran 2023 Perşembe 11:05
  • Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem29 Haziran 2023 Perşembe 10:40
  • Türkiye-İsveç toplantısı 6 Temmuz’da düzenlenecek28 Haziran 2023 Çarşamba 19:10
  • Erdoğan: Türkiye Yüzyılı menziline mutlaka varacağız28 Haziran 2023 Çarşamba 10:29
  • Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü26 Haziran 2023 Pazartesi 08:10
  • TİP Vekili Can Atalay'dan, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na 'Silivri Cezaevi'nde toplanma' çağrısı24 Haziran 2023 Cumartesi 19:33
  • Boğaziçi Üniversitesi’nden uzaklaştırılan Can Candan ‘resmen’ geri döndü24 Haziran 2023 Cumartesi 13:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti