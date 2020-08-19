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Türkiye'de Kredi Faizleri Düşünce Konut Satışları Tarihi Rekor Kırdı

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Geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye genelinde 50 bin 936 adet konut satılırken, bu rakamın Temmuz ayında 229 bin 357’ye çıktığı görüldü. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise konut satışlarının yüzde 124,3 arttığı saptandı.
Türkiye'de Kredi Faizleri Düşünce Konut Satışları Tarihi Rekor Kırdı

Geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye genelinde 50 bin 936 adet konut satılırken, bu rakamın Temmuz ayında 229 bin 357’ye çıktığı görüldü. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise konut satışlarının yüzde 124,3 arttığı saptandı.

Medya takip kurumu Ajans Press, konutlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl konut ile alakalı basına 39 bin 751 haber yansıdığı tespit edildi. Haber başlıkları incelendiğinde ise kamu bankalarının “konut kredisi” için uyguladığı düşük faiz sisteminin son zamanlarda basında oldukça konuşulduğu gözlenirken, halkın oldukça yoğun talebi olduğu saptandı.

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, konut satış istatistikleri belli oldu. Böylelikle geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye genelinde 50 bin 936 adet konut satılırken, bu rakamın Temmuz ayında 229 bin 357’ye çıktığı görüldü. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise konut satışlarının yüzde 124,3 arttığı saptandı. İstanbul ise 39 bin 432 konut satışı ile yine ilk sıradaki yerini aldı. İlk defa satılan konut sayılarında da artış gözlenirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,5 artarak 67 bin 937 olduğu belirlendi. 7 aylık toplam konut satışı ise 854 bin 126 olarak kayıtlara geçerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,5 artış yaşandığı kaydedildi.

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