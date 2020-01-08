Türkiye'de Yerli otomobili sahte ilanla satışa çıkardılar

Otomobilin özelliklerine, "4 tekerliği ve 3 ekranı var, 30 dakikada yüzde 80'ini şarj oluyor" yazılmış

2022 yılında seri üretime geçeceği duyurulan ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılacak olan 'yerli otomobil'inin, Fransa'nın önemli alışveriş platformu Leboncoin'da sahte bir ilanla satışa çıkarıldığı görüldü.

Leboncoin'da anonim bir kullanıcı, geçen günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan "yerli otomobil"i satmak için ilan verdi. 2020 model elektrikli TOGG marka aracıyla 12 bin kilometre de yol yaptığını iddia eden ve aracı 30 bin Euro'dan satışa çıkaran kullanıcı, ilanı "Erdoğan Tayyip" isimli bir hesaptan paylaştı. Kullanıcı daha fazla bilgi için de "erdogantayyip"le başlayan bir mail adresi ekledi.

Otomobilin özelliklerini de sıralayan kullanıcı 4 tekerleği ve 3 ekranı bulunduğunu, 30 dakikada hızlı şekilde yüzde 80'inin şarj olduğunu da ekledi.

"ESL" isimli başka bir kullanıcı da 10 bin kilometre yol yaptığını öne sürdüğü aracı 35 bin Euro'dan satışa çıkardı. Otomobili "Geleceğin Arabası" yazan kullanıcı, doğrudan Türkiye'den ön sipariş verebileceğini de iddia ederek fiyat için kendisine danışılmasını istedi.