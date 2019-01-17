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Türkiye'deki pek çok terör davası ikna edici kanıttan yoksun

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İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yıllık raporu: Türkiye'deki pek çok terör davası ikna edici kanıttan yoksun
Türkiye'deki pek çok terör davası ikna edici kanıttan yoksun

"Haziran 2018'de yapılan seçimler, olağanüstü hâl altında ve medyanın sansürlendiği bir ortamda meydana geldi"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 2019 yılı insan hakları raporunu bir basın toplantısıyla kamuoyuna sundu.

Raporun Türkiye kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’nin Haziran 2018’de yapılan meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, Temmuz 2016’da askeri darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl altında ve medyanın sansürlendiği, yıl boyunca hükümetin düşman ve muhalif olarak gördüğü kişilere baskıların sürdüğü, pek çok gazeteci, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı adayının hapiste olduğu bir ortamda meydana geldi."

"Seçimle birlikte 2017 yılında yapılan referandumda onaylanan Türkiye’nin başkanlık sistemi tam olarak yürürlüğe girmiş oldu. Sistem, gücün kötüye kullanımını engellemeye yönelik kuvvetler ayrılığı noktasında eksiklikler taşıyor, meclisin yetkilerini büyük oranda azaltıyor ve pek çok yargı atamasını cumhurbaşkanlığının kontrolüne veriyor."

"Türkiye’deki pek çok terör davası, suç faaliyetine ya da haklı bir şekilde terörizm olarak addedilebilecek eylemlere yönelik ikna edici kanıttan yoksun ve terörizmle suçlanan kişilerin yargılama öncesi uzun süreli tutukluluk halleri, bunun bir cezaya dönüştüğüne ilişkin endişeleri beraberinde getiriyor.”

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