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Türkiye'den Almanya'daki seçim kampanyası yasağına eleştiri

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Türk siyasetçilerin Almanya'da seçim etkinliği düzenleme yasağını eleştiren Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Vatandaşların siyasi partilerin amaç ve fikirleri hakkında bilgilendirilmesi demokratik haklarıdır" dedi
Türkiye'den Almanya'daki seçim kampanyası yasağına eleştiri

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Die Welt gazetesine verdiği demeçte Türk siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütebilmesi gerektiğini belirtti. Akdağ, "Türk siyasetçilerin Almanya'da etkinlik düzenleyerek yurttaşlarını partilerin siyasi hedefleri konusunda bilgilendirmesi bir görev" dedi.
DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Almanya'da yaşayan Türklerin, bütün siyasi partilerden politikacıların amaç ve fikirleri hakkında bilgilendirilmesinin 'demokratik hakları' olduğunu söyleyen Akdağ, "Alman hükümetinin bu demokratik hakkı ihlal etmemesi ve Türk siyasetçilerin Almanya'daki seçim etkinliklerine izin vermesi önemli" diye konuştu.

Akdağ Türk hükümetinin Almanya'da uzun yıllar seçim etkinlikleri düzenleyebilmesinin ardından neden durumun birdenbire değiştiğini anlamakta güçlük çektiğini belirtti.

EN FAZLA TÜRK SEÇMEN ALMANYA'DA YAŞIYOR
Yurt dışında üç milyon Türk seçmen bulunuyor. En fazla Türk seçmen 1 milyon 400 binle Almanya'da yaşıyor.

Türkiye'de geçen yıl düzenlenen Anayasa referandumu öncesinde Türk siyasetçilerin Almanya'da seçim etkinliği düzenleme girişimleri tartışmalara neden olmuştu. Alman hükümeti bunun üzerine AB üyesi olmayan ülkelerin siyasetçilerinin seçimlerden üç ay önce Almanya'da seçim etkinliği düzenlemesini yasaklamıştı. Almanya'da Türk hükümetinden siyasetçilerin planladığı etkinlikler güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etkinliklerin iptal edilmesine tepki göstererek, Almanya'ya Nazi benzetmesinde bulunmuş, bu açıklama Alman siyasetçilerin tepkisine neden olmuştu.
Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve Avusturya da Türk siyasetçilerin seçim etkinliklerini yasaklamıştı.

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