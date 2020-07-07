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Türkiye’den KKTC ormanları için 5 milyon TL’lik hibe

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Türkiye’den KKTC ormanları için 5 milyon TL’lik hibe
Türkiye’den KKTC ormanları için 5 milyon TL’lik hibe

Türkiye Cumhuriyeti tarafından, KKTC Orman Dairesi’ne 5 milyon 293 bin 500 TL’lik hibe yardımı yapılıyor. KKTC’deki ormancılık alanında yardım ve işbirliği kapsamında yapılacak olan hibe, ekipman, fidan, kıyafet yayın tanıtım malzemeleri ile tamir ve bakım işlerini kapsıyor.

Buna göre Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan hibede, yangın riski olan sahalarda yangının erken tespiti edilmesi ve diğer zamanlarda koruma amaçlı kullanılması için mobil kameralı gözetleme sistemi, enerji getirilmesi mümkün olmayan yangın gözetleme kulelerinin enerji ihtiyacının giderilmesi için mobil güneş enerji sistemi, haberleşme sisteminin yenilenmesi, yangın hazır kuvvetleri için pantolon, tişört, şapka ve bottan oluşan takım yer alıyor.

Türkiye İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan hibede 3 tonluk su römorku,  KKTC tamiri mümkün olmadığı için D8L ve D6H dozerlerin tamiri, AdBlue, orman yangınlarında hızlı ve etkin müdahale edilmesini sağlamak üzere ilk müdahale araçları için yangın modülü, mevcut araçlara yönelik lastik temin edilmesi, daha önce hibe edilen arazözler için yedek parça temini ve bakımının yapılması bulunuyor.

Türkiye Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilen hibede fidan ihtiyaçlarında dışarıya bağımlılığı kaldırmak için 300 m2 veya 500 m2 büyüklüğünde modern sera kurulmasına yönelik olarak Güzelyurt Fidanlığı’na sera desteği, 100 bin lavanta, 1000 sakız fidanı, 5000 badem, 10 bin fıstıkçamı, 5000 ceviz, 5000 mavi servi  ve 2000 limoni servi yer alıyor.

Türkiye Orman Zararlıları ile Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından orman memurlarına yönelik pantolon, mont, yelek ve Türkiye Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından ise yayın tanıtım materyalleri hibe edildi. 

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