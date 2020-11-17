Türkiye'nin ‘Boru’ Hamlesi Doğu Akdeniz Jeopolitiğini Değiştirebilir

“KKTC’ye döşenecek doğalgaz boru hattı Doğu Akdeniz jeopolitiğini değiştirecek önemli bir adım.” diyen Prof. Dr. Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde yaptığı ‘Buradan Anadolu’ya elektrik ve doğalgaz boru hattı döşenmesi çalışmalarımız devam ediyor.” açıklaması enerji çevrelerinde geniş yankı buldu. Uzmanlara göre bu hamle Doğu Akdeniz’de jeopolitiği değiştirecek sonuçları beraberinde getirebilir…

Türkiye ve KKTC arasında tarihten gelen bağ ve beraberlik Ada’da tamamlanan seçimlerin ardından yeni bir ivme kazandı… Geçtiğimiz yıllarda atılmayan bazı adımların iki siyasilerinin alacağı kararlarla hızlanması beklenirken, diğer yandan KKTC ile Anadolu arasında elektrik ve doğalgaz boru inşası yeniden gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Maraş ziyareti sırasında yaptığı “Şimdi ise yine denizin altından doğalgaz çalışması, kablo ile elektrik enerjisi getirme çalışmalarımızı da ayrıca sürdürüyoruz.” açıklaması uzmanlara göre yeni bir dönemin habercisi.

Geçtiğimiz yıldan bu yana konuşuluyordu

Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, söz konusu gelişmenin neden önemli olduğunu anlatırken, geçtiğimiz yıl düzenledikleri konferansa vurgu yaptı.

EED olarak geçen yıl KKTC’de düzenledikleri Uluslararası Enerji Konferansı’nda bu konunun gündeme geldiğini ifade eden Kumbaroğlu, “Dönemin Enerji Bakanı Hastan Taçoy konferansta yaptığı konuşmada KKTC-Türkiye doğalgaz boru hattının gerekliliğini anlattı. Konferansın elektrik oturumunun çıktısı olarak da KKTC-Türkiye enterkonnekte bağlantısının gerekliliği sonuç bildirgemizde yer aldı.” bilgisini paylaştı.

“Türkiye, EASTMED projesine karşı somut bir çıkış yolu inşa ediyor”

“KKTC’ye döşenecek doğalgaz boru hattı Doğu Akdeniz jeopolitiğini değiştirecek önemli bir adım.” diyen Prof. Dr. Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

“Bugün Türkiye’den KKTC’ye doğalgaz gider, yarın KKTC’den Türkiye’ye gelir ve Avrupa’ya ihraç edilir…

Bölgedeki en büyük rezerv olan İsrail gazı için de bu hat son derece önemli olacak. Diğer yandan Türkiye’nin boru hattı hamlesiyle ekonomik fizibilitesi olmayan EASTMED projesine karşı somut ve gerçekçi bir çıkış yolu inşa ettiğini görüyoruz.

Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya taşınmasına olanak sağlayabilecek ekonomik tek çözümün Türkiye üzerinden gidecek boru hattı olduğunu artık herkes görmeli… Bu nedenle KKTC-Türkiye boru hattı, Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren enerji şirketleri için Avrupa'ya aralanan kapı olacak. Diğer yandan da Türkiye'nin uluslararası enerji ticaret merkezi vizyonuna destek verecektir.”