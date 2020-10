Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü Emre Seven, "Kulacım Kadar Uzaktasın" sloganıyla Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzecek.

Milli yüzücü Seven, Yenişehir Belediyesi organizasyonunda yarın saat 04.00'te yapılacak etkinlikle ilgili bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, KKTC'ye yüzme hayalini gerçekleştireceği için mutlu olduğunu söyledi.

Kendisinden sonra Mersin'e gelerek yüzmek isteyenlere örnek olmayı istediğini belirten Seven, "Örneğin, Danimarkalı bir yüzücü bir gün buraya gelip KKTC'ye geçmek istediğini söyleyecek. Ülkesine döndüğünde, 'Ben Türkiye'den KKTC'ye yüzdüm.' diyecek. Belki o ülke KKTC'yi tanımayan bir ülke ama bunu söyleyecek. Bu benim tüylerimi diken diken eden bir şey." şeklinde konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de organizasyonu Mersin ile KKTC arasında bir yüzme parkuru oluşturmak ve uluslararası yüzücüleri buraya çekmek amacıyla yaptıklarını kaydetti.

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli de kafessiz yüzme geçişi ile bir ilkin gerçekleştireceğini belirtti.

ORGANİZASYON

Milli yüzücü Seven'in, Dünya Açık Deniz Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından belirlenen kurallara göre yüzeceği 80 kilometrelik parkuru, hiçbir kara parçası ve deniz aracına temas etmeden 30-40 saatte tamamlaması bekleniyor.

Etkinliği, Manş Geçişi Organizasyonu Başkanı (CSA) Michael Read gözlemci olarak takip edecek.