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Türkiye'ye şikayet ederim dedi... Paralarını aldı!

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Lefkoşa Büyükelçiliği'ndeki görevli bir şahsın 'Sizi Türkiye'ye şikayet ederim' diye tehdit edip para talep ettiği iddia edildi.
Türkiye'ye şikayet ederim dedi... Paralarını aldı!

Ada Basını isimli haber sitesinde yer alan haberde göre Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'ndeki görevli bir şahıs iş insanlarını  'Sizi Türkiye'ye şikayet ederim' diye tehdit edip para talep ettiği iddia edildi.

Haberde birçok iş insanının uzun süredir bu şahsın tehditlerine maruz kaldığı ve şahsın iş insanlarından tehdit yoluyla birçok defa para aldığı belirtildi. Şahsın iki adet Girne, bir adet Lefkoşa, bir adet de Mağusa bölgesinde 1 milyon 300 bin sterlinlik mülke sahip olduğu söylentiler arasında.

 

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