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SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

Türkler Altın Vizeye Hücum Etti

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Yunanistan’da altın vize ile beş yıllık oturma izni için konut alanlar arasında Çinliler ilk sırayı alırken onu Türkiye izledi. 
Türkler Altın Vizeye Hücum Etti

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı’ndan alınan verilere göre, Çinliler 36 bin 060 geçerli kalıcı yatırımcı izninin %61’ini ve Türkler % 6.4’ünü aldı. Altın vize alanların %5’i Lübnanlılar ve %3.2’si Ruslar oldu.

Yunanistan altın vizesinin maliyetinin iki katına çıkardı. (250.000 Euro’dan 500.000 Euro’ya)

1 Ağustos itibarıyla, 7 aylık başvuru sayısı 2 bin 279’dan 5 bin 740’a yükseldi.

1 MİLYAR EURO’LUK SATIN ALMA

2023’ün ilk yedi ayında yapılan altın vize başvuruları, toplam 4 bin 071 talebin gönderildiği ve yaklaşık 1.02 milyar Euro’luk satın alma yapıldı. Bu, 2019’un ve şimdiye kadar altın vize için referans yıl olan 2022’nin talebini ve gelirini aştı. Geçen yıl 1.09 milyar Euro yatırıma eşdeğer 4 bin 365 başvuru yapıldı.        Türkler Altın Vizeye Hücum Etti

2014’TE BAŞLADI

2014 yılında başlatılan Yunanistan altın vize programı, Yunanistan’da 250.000 Euro (ve bazı bölgelerde şu anda 500.000 Euro) kadar düşük bir gayrimenkul yatırımı karşılığında beş yıllık oturma izni veriyor. (Turizmdatabank)

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