Türksel, Ltb Paylaşım Mutfağını Ziyaret Etti

LTB Paylaşım Mutfağını ziyaret eden “ödüllü” aşçılardan Zihni Türksel, günün menüsünün hazırlanmasına katkıda bulundu.

LTB’den verilen bilgiye göre, Zihni Türksel hijyenik bir mutfakta profesyonel seviyede hizmet verildiğini bizzat gördüğünü, mutfaktaki 4 çalışanın görevlerini layığı ile yaptığını söyledi. Türksel 4 yıl önce 25-30 kişiye hizmet verecek şekilde tasarlanan mutfağın bugünlerde 250 kişiye ulaştığına da dikkat çekti.

Türksel, LTB Paylaşım Mutfağı’nı ziyaretinde mutfak personeline günün menüsü olarak seçilen tavuklu molehiya, bulgur pilavı ve simit helvasının hazırlanmasına yardımcı oldu.