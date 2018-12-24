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“Türkülerle Bir Ömür” konseri yarın akşam gerçekleştirilecek

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Kültür Dairesi bünyesinde 32 yıldan bu yana faaliyet gösteren Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu, “Türkülerle Bir Ömür” konseri yarın akşam gerçekleştiriliyor.
“Türkülerle Bir Ömür” konseri yarın akşam gerçekleştirilecek

Kültür Dairesi bünyesinde 32 yıldan bu yana faaliyet gösteren Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu, “Türkülerle Bir Ömür” konseri yarın akşam gerçekleştiriliyor.

Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu’nun Şef İlker Dölek yönetimindeki, konseri, saat 20.00’de, Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 1986 yılında Kültür Dairesi Müdürlüğü’nün bünyesinde yasal statüye kavuşturulan Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu’nu 1987 yılından itibaren çalıştırmakta olan İlker Dölek’in emekliye ayrılma gerekçesiyle yöneteceği son konser olan “Türkülerle Bir Ömür” halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu’nun “Türkülerle Bir Ömür” isimli konserinde, Kıbrıs türkülerinin yanı sıra Anadolu’nun değişik yörelerinden seçilmiş türküler sunulacak.

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