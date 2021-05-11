Turunçlu kavşağında Hız kameraları kavşağın üzerine monte ediliyor

Canaltay’ın talimatıyla Turunçlu kavşağına müdahale...

Hız kameraları kavşağın üzerine monte ediliyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Pollis Genel Müdürlüğü tarafından ülkede acil müdahale gerektiren kara noktalardan biri olarak nitelendirilen Lefkoşa-Gazimağusa Yolu üzerindeki Turunçlu kavşağının daha güvenli hale getirilmesi için, orada bulunan hız kameralarının kavşağın üzerine monte edilmesi yönünde talimat verdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Trafik Dairesi ile Planlama ve İnşaat Dairesinin yürüteceği projeye göre kavşaktan yaklaşık 100’er metre mesafede olan hız kameraları, kavşak üzerindeki adalara monte edilecek. Hız kameralarının kavşak üzerine konmasıyla birlikte sürücülerin 65km/s üzerindeki hızlarla kavşaktan geçmeleri caydırıcı hale getirilecek.

Bakan Canaltay, “Geçmişte yaşanan acıların yeniden yaşanmasının önüne geçmek ve Turunçlu kavşağındaki yol ve trafik güvenliğini artırmak için hız kameralarını kavşağın üzerine monte ediyoruz. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak tüm birimlerimizle halkımıza daha refah ve güvenli bir gelecek sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak trafikte acıların yaşanmasının önüne geçme konusunda sürücülerimize de büyük görev düşüyor. Önümüzdeki bayram tatili boyunca alkol alarak araç kullanmayalım, sürat yapmayalım ve direksiyon başındayken cep telefonu kullanmayalım. Bu hususlara dikkat eder ve en önemlisi emniyet kemeri takmayı ihmal etmezsek, başta kazaları ve kazalar nedeniyle meydana gelen can kayıplarını engellemiş oluruz” dedi.

Turunçlu kavşağındaki hız kameralarının kavşaktan uzak mesafede bulunması, her iki yönde seyreden sürücülerin, kameraları geçtikten sonra kavşağa gelene kadar yüksek hızlara ulaşmalarına olanak sağlıyordu.