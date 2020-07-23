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Tuzla Şehitleri anıldı

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Tuzla Şehitleri anıldı
Tuzla Şehitleri anıldı

Tuzla Şehitleri anıldı.

Tuzla Şehitleri,Tuzla Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Tören Şehitliğe çelenklerin konmasıyla başladı ardından Saygı duruşu, Saygı Atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla Bauraklar göndere çekildi.

Törende daha sonra Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını gerçekleştirdi.

 

 

Arter, ne kadar zaman geçerse geçsin tarih denen o sonsuz hafızanın yaşanan acıları, kayıpları ve toplumsal kavgaları her zaman anacağını vurgulayarak, bunun gelecek yıllara Bayrağımızla birlikte taşınacağını ifade etti.

Aziz hatıraları önünde saygı ile eğildiğini belirten Tuzlalı 21 Şehit’in ilk şehitlerini 1956 yılında verdiğini anımsatan Arter, Bayrak-Devlet ve Özgürlüğün unutulmaz kahramanları diye andığı şehitleri saygıyla andı.

İsmail Arter Kıbrıs Türk halkının bugünlere öylesine gelmediğini anımsatarak, verilen şehitleri hatırlattı ve  21 Tuzlalı şehitin sadece 23 Temmuz’larda anılmaması dileğinde bulunarak, yetişen genç nesilin Kıbrıs tarihi ile ilgili bilgilendirilmesini istedi.

Kıbrıs konusunda da birlik içerisinde hareket edilmesinin önemine vurgu yapan Arter, aksi halde hedefe varmanın mümkün olamayacağını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de törende yaptığı konyşmada, Kıbrıs Türk halkının büyük acılar, bedeller ödeyerek bugünlere geldiğini ifade ederek, bu toprakların vatan olarak kimsenin hediye etmediğini, burada yatan 21 şehitin ve diğer şwhitlerin, gazilerin, Mehmetçiklerin hediye ettiğini vurguladı.

Töre bu emaneti korumanın milli bir görev olduğuna dikkati çekerek, devlet ve vatan’ın Kıbrıs Türk halkı için ne kadar kutsal olduğunu ifade etti ve mücadeleci ve Atatürk’çü ruhun her zaman yaşatılacağını, ve bu devlete sahip çıkılıacağını kaydetti.

Töre konuşmasında Kıbrıs Türk tarihinde verilen mücadeleleri de anlattı.

Tören din görevlisi Harun Bolat’ın şehitler için dua okuması ve şehitliğin gezilmesiyle son buldu.

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