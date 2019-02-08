Tuzla'da hint keneviri ticareti

17.7.2017 tarihinde bir Polis ekibi tarafından Tuzla’da tespit edilen Z.T (E-54) in evinde yapılan aramada saksı içerisinde yetiştirilmiş 6 kök hint keneviri, bir tepsi içerisinde hint keneviri yaprakları, içerisinde kalıntı bulunan bir adet pipo ve bir adet ucu yanık sarma sigara bulunmuş ve sanık tutuklanmıştı.

Davayı bugün neticelendiren Ağır Ceza heyeti oy birliği ile almış olduğu kararla sanık Z.T ‘yi 9 ay hapse gönderdi.