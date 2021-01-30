  • BIST 1.473
  • Altın 434,655
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAPilli:33'ü yerel 47 pozitif vaka

Twitter'dan Süleyman Soylu'nun LGBTİ+'ları hedef alan tweet'ine engel

»
Twitter'dan Süleyman Soylu'nun LGBTİ+'ları hedef alan tweet'ine engel
Twitter'dan Süleyman Soylu'nun LGBTİ+'ları hedef alan tweet'ine engel

Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nde Kâbe fotoğrafının yeri serilmesi üzerine LGBTİ+ öğrencileri hedef alarak "sapkın" dediği tweet'ini Fransa'da engelledi. 

Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasının ardından protestoların başladığı Boğaziçi Üniversitesi'nde, sergide yere serilen Kâbe görseliyle ilgili açılan soruşturmayla ilgili attığı tweet'i Fransa'da engelledi. Twitter, Soylu'nun engellediği tweet'ine "Bu tweet, yerel yasalar uyarınca Fransa'da saklandı" uyarısı koydu. 

Soylu soruşturmada 4 öğrencinin gözaltına alındığını "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" tweetiyle duyurmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Münür Rahvancıoğlu’nun “Akıntıya Karşı Yazılar - Postmodern Açmazlara Devrimci Yanıtlar” Kitabı Çıktı24 Kasım 2020 Salı 16:24
  • Kuir Kıbrıs Derneği, GENÇ LGBTİ+ Aktivizmi Üzerine Eğitim Gerçekleştirdi24 Kasım 2020 Salı 11:10
  • 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü19 Kasım 2020 Perşembe 12:44
  • Kuir Kıbrıs Derneği, Akıl Sağlığı Kitapçığı yayımladı12 Kasım 2020 Perşembe 14:50
  • Kuir Kıbrıs Derneği, Yıllık Medya Takip Raporu Yayımladı11 Kasım 2020 Çarşamba 16:12
  • “Kuir Kıbrıs Derneği “Birlikte Daha Güçlü” Projesini Tanıttı”06 Kasım 2020 Cuma 14:20
  • Kuir Kıbrıs Derneği Çevrimiçi Kuir Çeşitlilik Konferansı Düzenliyor15 Ekim 2020 Perşembe 10:26
  • 11 Cumhurbaşkanı Adayı’ndan Sadece 2 Tanesi İmzaladı09 Ekim 2020 Cuma 10:23
  • Cumhurbaşkanı adayı Alpan Uz, LGBTİ+ Dostu Cumhurbaşkanlığı protokolünü imzaladı06 Ekim 2020 Salı 15:22
  • LGBTİ+ Dostu Cumhurbaşkanlığı Protokolü'nü Cumhurbaşkanı adaylarının imzasına açtı.02 Ekim 2020 Cuma 08:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti