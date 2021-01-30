Twitter'dan Süleyman Soylu'nun LGBTİ+'ları hedef alan tweet'ine engel

Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nde Kâbe fotoğrafının yeri serilmesi üzerine LGBTİ+ öğrencileri hedef alarak "sapkın" dediği tweet'ini Fransa'da engelledi.
Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasının ardından protestoların başladığı Boğaziçi Üniversitesi'nde, sergide yere serilen Kâbe görseliyle ilgili açılan soruşturmayla ilgili attığı tweet'i Fransa'da engelledi. Twitter, Soylu'nun engellediği tweet'ine "Bu tweet, yerel yasalar uyarınca Fransa'da saklandı" uyarısı koydu.
Soylu soruşturmada 4 öğrencinin gözaltına alındığını "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" tweetiyle duyurmuştu.
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