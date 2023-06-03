  • BIST 5.114,97
  • Altın 1312.477
  • Dolar 20.9351
  • Euro 22.3169
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Twitter’ın güvenlik şefi Ella Irwin istifa etti

»
Twitter'ın içerik denetleme ve politikasından sorumlu yöneticisi Ella Irwin’in istifa ettiği açıklandı.
Twitter’ın güvenlik şefi Ella Irwin istifa etti

The Hindu Business Line'ın haberine göre Irwin, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından bu yana istifa eden ikinci güvenlik şefi oldu.

Geçen yıl haziranda göreve gelen Irwin'in istifa sebebinin henüz net olmadığı belirtildi.

İlk Güvenlik Şefi Yoel Roth, istifasının ardından Twitter’ı yoğun şekilde eleştirmeye başlamıştı. Irwin, Elon Musk’ın şirketi satın almasının ardından gevşettiği kurallar ile Twitter'da taciz, nefret söylemi ve şiddet içerikli politikaların denetlenmesinde görev almıştı.

Irwin'in kullanıcı hesaplarının askıya alınmasına yoğun şekilde dahil olması ve engellenen kullanıcılara sık sık yanıt vermesi, Twitter'ın nefret içerikli paylaşımlara açık hale geldiğini hisseden reklamcıları platformdan uzaklaştırmıştı.

Musk, martta Twitter reklam gelirinin ekimden itibaren yüzde 50 düştüğünü açıklamıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elon Musk’a kötü haber… Twitter’ın değeri düştükçe düşüyor31 Mayıs 2023 Çarşamba 14:48
  • Cebimdeki yabancı: Yapay zeka artık daha yakınınızda30 Mayıs 2023 Salı 23:32
  • Fransız Bakan uyardı… Twitter yasaklanabilir29 Mayıs 2023 Pazartesi 22:36
  • Çin ilk kez bir sivil taykonotu uzaya yollayacak29 Mayıs 2023 Pazartesi 13:49
  • AB, Twitter’ı uyardı: Kaçabilirsin ama saklanamazsın27 Mayıs 2023 Cumartesi 12:27
  • Sözlü komutla eşya taşıyan ev robotu göreve hazır27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:52
  • NASA, Kuzey Kutbu’nda dönen bir siklonu ilk defa görüntüledi26 Mayıs 2023 Cuma 21:59
  • Meta çalışanlarında işten çıkarılma stresi26 Mayıs 2023 Cuma 20:24
  • Yapay zekadan önemli adım: Süper bakteriye karşı antibiyotik26 Mayıs 2023 Cuma 17:35
  • Elon Musk'ın beyin çipi şirketi Neuralink'e insanlı deney için onay26 Mayıs 2023 Cuma 15:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti