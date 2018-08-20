UBP Başkanı kim olacak? Bu anket çok konuşulacak?

UBP'de kurultay ve başkanlık yarışı kızışmaya başladı.

Havadis Gazetesi'nde bugün yayınlanan ankete göre UBP'de başkanlık yarışı seçimi ikinci tura kalacak.

Ankete göre UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ikinci tura kalamayacak. İkinci tura UBP Milletvekilleri Faiz Sucuoğlu ve Ersin Tatar'ın kalacağı ankette çıktı.

Anket verilerine göre ise UBP Genel başkanlığı seçimini 2. turda Ersin Tatar kazanacak.

UBP Genel Sektereri Dursun Oğuz gazetenin haberi üzerine sert bir açıklama yaptı. İşte o açıklama;

Deprem bekleyen hayal görür

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz basında çıkan yalan haberlere tepki gösterdi.

Oğuz, bugün yerel bir gazetenin UBP’de deprem başlığı altında yaydığı habere yönelik yapmış olduğu açıklamada, “ her kurultay dönemi olduğu gibi yine belli başlı odaklar Ulusal Birlik Partisi içerisinde karmaşa yaratma hedefiyle faaliyetlerine başlamış bulunmaktadırlar, Ulusal Birlik Partisi demokratik ve olgun bir partidir, iş karıştırıcıların tahriklerine kanarak kendi içerisinde karmaşaya sebep olacak da değildir” diye konuştu.

Dursun Oğuz konuşmasının devamında, “demokrasi gereği partimizde tüzük şartları uygunluğuna sahip dileyen üye aday olabilir ve yapılacak olan 12,000 üyeli kurultay yarışına katılabilir. Olması gereken de budur. Partimizde, yansıtıldığı gibi herhangi bir pazarlık veya kavga söz konusu değildir ve olamaz. Hele 2020 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi hiç gündem değildir. Ülke yangın yeri, hükümet edenler sorun çözmek bir yana birbirleriyle kavga içerisindeyken UBP kurultayı ile gündem değiştirme gayretleri nafiledir. Ulusal Birlik Partisi 21. Olağan kurultayını da birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde, yine bir demokrasi şöleni havasında yaşayacaktır, deprem bekleyenler hayal kırıklığı yaşayacaktır” dedi.