UBP Gençleri engelsiz bir ülke için çalışacak

Ulusal Birlik Partisi’nden bir heyet, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nu ziyaret etti.

Ulusal Birlik Partisi’nden bir heyet, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nu ziyaret etti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre; Parti Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan ziyarette yaptığı konuşmada, UBP Gençlik Kolları’nın 2019 yılındaki bütün etkinliklerinin “engelsiz bir ülke yaratmak” ana teması ile gerçekleştirileceğini belirtti.

Ahmet Savaşan, elde edilen gelirlerin belirli kısmının, Engelsiz Yaşam Evi için ayrılacağını duyurdu.

Savaşan konuşmasında, Sivil Toplum Örgütleri ile çok daha etkin çalışacaklarını belirterek, KKTC’de, evrensel ‘Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin bütün yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli tüzüklerin bir an önce hayat bulması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk de konuşmasında, UBP Gençlik Kollarının bu davranışını ülkeye örnek olması gerektiğini söyledi…

Derviş Yücetürk, UBP yetkililerinin yaptıkları ziyaretten duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

14 maddelik teleplerini yetkililere ulaştırdıklarını kaydeden Yücetürk, bir yılda tamamlanacak Engelsiz Yaşam Evi’nin üç yıldır tamamlanmamasını ise eleştridi.