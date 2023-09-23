  • BIST 8039.18
  • Altın 1680.862
  • Dolar 27.1357
  • Euro 28.8574
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Üstel, yarın Girne bölgesinde ziyaretler yapacak

» »
UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bölge ziyaretleri kapsamında, yarın Girne bölgesi’nde vatandaşlarla bir araya gelecek.
UBP Genel Başkanı ve Başbakan Üstel, yarın Girne bölgesinde ziyaretler yapacak

UBP’den verilen bilgiye göre, Üstel, Girne İlçe Başkanlığı’nın organizasyonuyla düzenlenecek ziyaretine saat 09.30’da Karaoğlanoğlu UBP Örgütü ile başlayacak.Ardından saat 10.30’da Çatalköy ve  Arapköy halkı ile buluşacak

Toplantı, Çatalköy Düzkaya lokalinde yer alacak.

Genel Başkan ve Başbakan Üstel ile heyeti, 12.00’de ise Esentepe Kültür Binası’nda Esentepe, Karaağaç, Bahçeli, Beşparmak halkı ile bir araya gelecek.

Ziyaretler vesilesiyle Üstel, halka hitap edecek, hükümet icraatları ve bölgesel sorunlarla ilgili güncel gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Müstahdem Tarafından Hırsızlık23 Eylül 2023 Cumartesi 12:09
  • UBP'nin yeni Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan oldu23 Eylül 2023 Cumartesi 09:29
  • Nöbetçi Eczaneler (23 Eylül 2023)23 Eylül 2023 Cumartesi 09:27
  • Nazlı: İlaç Yolsuzluğunun Konuşulmayanı: Yoksulluk!22 Eylül 2023 Cuma 19:38
  • İskele ve Gazimağusa'da hırsızlıktan 5 tutuklu22 Eylül 2023 Cuma 19:26
  • Hava sıcaklığı önümüzdeki hafta 35-38 derece dolaylarında olacak22 Eylül 2023 Cuma 19:19
  • Kırsal kesim arsalarını satan veya devredenlerin sözleşmeleri iptal ediliyor22 Eylül 2023 Cuma 19:18
  • UBP MYK toplantısı tamamlandı, açıklama yapılmadı22 Eylül 2023 Cuma 19:17
  • Bakanlar Kurulu'ndan 17 yeni vatandaşlık22 Eylül 2023 Cuma 08:29
  • DAÜ Senatosu, bugün toplanacak, Hocanın'ın istifa etmesi bekleniyor...22 Eylül 2023 Cuma 08:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti