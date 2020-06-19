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UBP Genel Sekreteri Saner: “Kabinede Değişiklik Yapma Yetkisi Başbakan’da”

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UBP Genel Sekreteri Saner: “Kabinede Değişiklik Yapma Yetkisi Başbakan’da”
UBP Genel Sekreteri Saner: “Kabinede Değişiklik Yapma Yetkisi Başbakan’da”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, bir iş adamının Lapta marinasıyla ilgili adaya gelişinde sıkıntı yaşanmasının ardından Başbakan’ın durumu değerlendirdiğini ve kabinede değişiklik yapma yetkisinin de Başbakan’da olduğunu söyledi.

Saner, hükümetin pandemi sürecinde başarılı olduğunu, yakında açıklanacak paketle ekonomide de başarı sağlayacağını belirtti. 

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner Kanal T’de Serhat İncirli’nin sorularını yanıtladı.

Başbakan’ın Ramazan Bayramı’nda imzaladığı protokolle Türkiye’den ciddi bir katkı geldiğini ve gelen 2. 3 milyar TL'lik katkının 1 milyar 38 milyonunun mali bütçeye katkı olarak hibe verildiğini kaydeden Saner, ekonomik olarak halkın beklentilerine cevap verilmesi konusunda son aşamaya gelindiğini kaydetti.

Ekonomik paketin hazırlandığını ve en kısa zamanda açıklanacağını belirten Saner, “Ekonomimiz bundan sonra ciddi bir noktaya taşınacak diye inanıyorum. Koronavirüs döneminde tüm dünya tecrübe sahibi değildi, herkes bildiği yöntemlerle ve bilim kurullarıyla bu bulaş konusuna çözüm bulmaya çalıştı” şeklinde konuştu.

Adaya yatırım amaçlı geliş sürecinde uygulamada sıkıntı yaşandığını ve bu konunun MYK’da tartışıldığını kaydeden Saner, Bakanlar Kurulu’yla ilgili karar verme yetkisinin tamamen Başbakan’da olduğunu fakat yaşananların kendi değerlendirmesine göre bir hata olduğunu söyledi.

Kabine değişikliği yapılıp yapılmamasının kararı Başbakan’da olduğunu dile getiren Saner, MYK’nın bakan atama yetkisi ve kimin bakan atanacağı konusunda önerisi olmadığını, MYK’nın ancak tavsiye kararı sunabileceğini kaydetti.

“HER TÜRLÜ SİYASİ OLAYA KARŞI B PLANI”

Hükümet krizi olmadığını da belirten Saner, şunları ifade etti:

“UBP olarak biz her zaman her türlü siyasi olaylara karşı B planımızın olacağını biliyoruz. UBP erken seçim dahil hiç bir şeyden çekinen parti değil. Kamuoyu yoklamaları UBP’nin durumunu ortaya koyuyor. Sağlıktaki başarıdan dolayı sempatinin de farkındayım. Bunu ekonomiyle de taçlandırırsak, burada açık söyleyeyim diğer siyasi partiler düşünsünler. Biraz işimize odaklanmamız lazım.”

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