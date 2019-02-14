  • BIST 102.130
  • Altın 223,049
  • Dolar 5,3026
  • Euro 5,9847
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

UBP Heyeti İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti

» »
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyet, bugün sivil toplum örgütlerine yönelik ziyaretleri çerçevesinde Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer’i ziyaret etti.
UBP Heyeti İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyet, bugün sivil toplum örgütlerine yönelik ziyaretleri çerçevesinde Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer’i ziyaret etti.

Tatar’a, Genel Sekreter Hasan Taçoy ve ilçe başkanlarından oluşan heyet eşlik etti.

GÜRCAFER

UBP heyetiyle görüşmede konuşan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, siyaset ve ekonominin birbirinden ayrılamayacağını söyledi.

Ekonomi ve siyasetle uğraşanların görüş alışverişinde bulunması gerektiğini dile getiren Gürcafer, ziyaretten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Ekonomi, siyasi, sosyal yaşamla ilgili önemli gelişmeler yaşanmakta olduğunu söyleyen Gürcafer, bu konulara ilişkin görüş alışverişinde ve değerlendirmede bulunacaklarını ifade etti.

TATAR

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar çok sayıda üyesi bulunan önemli örgütlerden biri olan Müteahhitler Birliği’ni ziyaret etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Sorunlardan birinin de Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Bölgesi Emirnamesi olduğuna işaret eden Tatar, birtakım teşebbüslerde bulunduklarını, imar planının istişare yapılarak iyi bir anlayış içinde hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Ekonomik sıkıntılar yaşandığını, tüm sektörlerin sorunlarla boğuştuğunu dile getiren Tatar, müteahhitlerin sıkıntıda olduğunu, rahatlama sağlayacak birtakım çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Tatar, çok sayıda bina ve proje yapıldığını söyleyerek, satışların ne durumda olduğuna bakılması gerektiğini kaydetti.

2019 Ekonomik İşbirliği Protokol’ün imzalanmadığını dile getiren Tatar, sürecin hızlanması gerektiğini, durumun sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Hükümete eleştirilerde bulunan Tatar, “Öngörüsüzlük, iş bilmezlik var” dedi.

Tatar, KKTC gerçeği ile bağdaşacak şekilde ülke ekonomisine yön vermek gerektiğini söyledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP Heyeti İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti14 Şubat 2019 Perşembe 16:50
  • “KKTC’nin gelişmesi ve kalkınması için çalışıyoruz”14 Şubat 2019 Perşembe 16:45
  • CTP İlçe Kongrelerini yapacak14 Şubat 2019 Perşembe 16:36
  • YDP: “Sert Tavır ve Dik Duruş Sergileyen Erhürman’a Tebriklerimizi İletiyoruz”14 Şubat 2019 Perşembe 15:54
  • Girne Belediyesi yarı yıl şenliği ritim atölyesiyle sona erdi14 Şubat 2019 Perşembe 14:50
  • Karaçam: “Sertifika alanlara KTEMB üye iş yerlerinde iş garantisi veriyoruz”14 Şubat 2019 Perşembe 14:45
  • Karadeniz Kültür Derneği’nden kınama14 Şubat 2019 Perşembe 14:20
  • İdari, kamu ve sağlık işleri komitesi sosyal güvenlikle ilgili tasarıları görüştü14 Şubat 2019 Perşembe 14:15
  • Cumhuriyetçi Türk Partisi ilçe kongreleri başlıyor14 Şubat 2019 Perşembe 14:10
  • Serdaroğlu: “Tasarının sendikaların bilgisine getirilmemesi halinde yasal haklarımızı kullanacağız”14 Şubat 2019 Perşembe 13:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti