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UBP-HP hükümetinden sınavsız münhalsiz 4 istihdam... İşte o isimler...

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UBP-HP hükümetinden sınavsız münhalsiz 4 istihdam... İşte o isimler...
UBP-HP hükümetinden sınavsız münhalsiz 4 istihdam... İşte o isimler...

UBP-HP hükümetinden sınavsız münhalsiz 4 istihdam ....

UBP-HP hükümetinden sınavsız münhalsiz 4 istihdam... İşte o isimler...

istihdamlar.jpg

SOLDAN SAĞA;

Hüseyin Avkıran Alanlı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan görevlendirildi.

Ahmet Savaşan Başbakanlık'ta baş danışman olarak görevlendirildi.

Naim Pınar İçişleri Bakanlığı'nda görevlendirildi.

Gizem Çeliker AB Kordinasyon Merkezi'nde görevlendirildi.

 

PAYLAŞTILAR 2 UBP 2 HP

Yapılan üst düzey yönetici istihdamlarınının 2'sinin UBP 2'sinin ise HP'li olduğu kaydedildi.

Yapılan tüm istihdamlar Bakanlar Kurulu kararı ile münhalsiz ve sınavsız olarak yapıldı. Yapılan istihdamlar Resmi Gazete'de de yayımlandı.

 

NE DEMİŞTİ?

9 Nisan 2017 tarihinde ise HP Genel Başkanı  Özersay: "Parti devletine değil hukuk devletine ihtiyacımız var"diye açıklama yapmıştı.

İşte o açıklama;

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ülkenin en önemli sorunlarından birisinin partizanlık olduğuna dikkat çekerek “eski ve yozlaşmış siyaset, partizanlık yaparak insanlar arasında ciddi adaletsizliklerin ortaya çıkmasına neden oldu. Hak edenler değil, partilerin yönetiminde olanlar, partilerin örgüt başkanı olanlar, bir parti için çok koşup çok uğraşmış olanlar haksız yere menfaat elde ettiler. Devleti adeta partilerinin devleti haline çevirdiler. Kıbrıs Türk halkının parti devletine değil, hukuk devletine ihtiyacı vardır" dedi

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