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“UBP Kıbrıs Türk Halkı’nın özünden çıkmış, tarihi görevi olan bir partidir”

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“UBP Kıbrıs Türk Halkı’nın özünden çıkmış, tarihi görevi olan bir partidir”
“UBP Kıbrıs Türk Halkı’nın özünden çıkmış, tarihi görevi olan bir partidir”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “ UBP’nin Kıbrıs Türk Halkı’nın yaşam kalitesini yükseltmek, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı oluşturmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyada hak ettiği yere taşımak için çıktığı yolda emin adımlarla ilerlediğini” vurguladı.

Hasipoğlu, 22’nci Olağan Kurultay süreci çerçevesinde köy, mahalle, ilçe kongrelerinin yapılmaya başlaması dolayısı ile bir açıklamada bulunarak, “ tüm örgütlere Kıbrıs Türk demokrasisi ve UBP’ye katkılarından dolayı “ teşekkür etti.

Oğuzhan Hasipoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“ Ulusal Birlik Partisi Kıbrıs Türk Halkı’nın özünden çıkmış, tarihi görevi olan bir partidir."

Ulusal Birlik Partisi’nin siyasi varlığı ve mücadelesinin tarihi derinliği vardır.

Bizler, Kıbrıs Türk Halkı bu topraklarda özgür, egemen olarak, demokratik bir ortamda, refah ve güven içinde yaşasın diye varız.

UBP, işte bu anlayışla, Kıbrıs Türk Halkı’nın yaşam kalitesini yükseltmek, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı oluşturmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyada hak ettiği yere taşımak için çıktığı yolda emin adımlarla ilerliyor.

Var olan projeleri uygulamaya koyarak, yeni ve güçlü projeler hazırlayarak halkımızın yarınlarını daha mutlu kılmak için çalışmalarımız devam ederken 22’nci Olağan Kurultay sürecimiz de başlamış bulunuyor.

Bu süreç içerisinde yer alan köy, mahalle ve ilçe seçimlerimizin yenilenmesi çalışmalarımız üyelerimizin yüksek katılımı , dostluk ve kardeşlik havasında devam etmektedir.

UBP’nin bugün 254 örgütü ile güçlü bir örgütsel yapısı vardır. Her gece 6 ilçemizde toplantılar, seçimler yapılmaktadır. Ben bu vesile ile tüm örgütlerimize Kıbrıs Türk demokrasisi ve UBP’ye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. 30-31 Ekim 2021 tarihinde 16491 üyemiz ile KKTC’nin en büyük ve köklü partisi olarak kurultayımızı gerçekleştireceğiz.

İçinde bulunduğumuz hafta içerisinde demokrasi yolculuğumuz başlamıştır. Hedefimiz Kurultay sürecini başarıyla tamamlayıp, daha sonra erken genel seçime hazır olmaktır. Bu zorlu süreçte hükümetimiz bir yandan yüz yüze eğtime kesintisiz devam etmek için çaba harcarken, diğer yandan da pandemi ile mücadele etmektedir. Halkımızın da desteğiyle Mutlaka başaracağız. UBP kitabında başarısızlığa yer yoktur.

Kıbrıs Türk Halkı başaramayacağı iddia edilen pek çok şeyi Anavatan Türkiye’nin de büyük desteği ile başarmış ve yok olma noktasından birçok Devlet’ten çok daha ileri noktada bir Devlet sahibi olma noktasına gelmiştir.”

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