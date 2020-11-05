  • BIST 1.180
  • Altın 520,918
  • Dolar 8,4330
  • Euro 9,9550
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4 yeni vaka!

UBP Meclis Grubu Kurultayla İlgili Toplantı Yapıyor

» »
UBP Meclis Grubu Kurultayla İlgili Toplantı Yapıyor
UBP Meclis Grubu Kurultayla İlgili Toplantı Yapıyor

UBP Meclis Grubu, Cumartesi günü yapılacak ve Parti Genel Başkanı’nın belirleneceği Kurultayla ilgili toplantı yapıyor.
UBP’nin Sarayönündeki Genel Merkezi’nde yer alan toplantı saat 10.00 sıralarında başladı.

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkanlık Seçiminin Ertelenmesi UBP’yi İkiye Böldü05 Kasım 2020 Perşembe 12:52
  • KKTC'nin Kuruluş Yıldönümü Nedeni İle Atıcılık Federasyonu Tarafından Cumhuriyet Kupası Müsabakası Düzenleniyor05 Kasım 2020 Perşembe 12:37
  • LTB Çocuklara Yönelik Çeşitli Atölye Çalışmaları Düzenliyor05 Kasım 2020 Perşembe 12:35
  • Pilli: “Kurallara Uymayanlara 2 Yıl Hapis Cezası”05 Kasım 2020 Perşembe 12:34
  • Burs Başvuruları Bugün Ve Yarın Yapılabiliyor05 Kasım 2020 Perşembe 12:26
  • UBP’den Şok Karar: Kurultayın İkinci Turu 10 Ay Ertelendi05 Kasım 2020 Perşembe 12:12
  • UBP'de 2. Tur 2 Gün Kala Ertelendi05 Kasım 2020 Perşembe 12:02
  • Bisiklet Severler Derneği Pazar Günü Dipkarpaz’dan Lefkoşa Atatürk Büstüne 140 Kilometrelik Sürüş Yapacak05 Kasım 2020 Perşembe 11:58
  • Ali YEASİN, Kaldırıldığı Hastenede Yaşamını Yitirdi05 Kasım 2020 Perşembe 11:53
  • Gazimağusa'daki Uyuşturucu Operasyonunda İleri Soruşturma Safhasına Gidildi05 Kasım 2020 Perşembe 11:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti