UBP Meclis Grubu Kurultayla İlgili Toplantı Yapıyor

UBP Meclis Grubu, Cumartesi günü yapılacak ve Parti Genel Başkanı’nın belirleneceği Kurultayla ilgili toplantı yapıyor.
UBP’nin Sarayönündeki Genel Merkezi’nde yer alan toplantı saat 10.00 sıralarında başladı.
UBP Meclis Grubu, Cumartesi günü yapılacak ve Parti Genel Başkanı’nın belirleneceği Kurultayla ilgili toplantı yapıyor.
UBP’nin Sarayönündeki Genel Merkezi’nde yer alan toplantı saat 10.00 sıralarında başladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.