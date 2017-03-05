UBP MYK’sı erken seçim kararını verdi

Muhalefet partilerinin Meclis’e erken seçim ve güvensizlik önergesi sunmasının ardından dün toplanan UBP MYK’sı, 2017’de erken seçim olmaması yönünde karar ürettiKaynak: UBP, 2017'de seçim istemiyor

Suna Erden

Muhalefet partilerinin Meclis’e erken seçim ve güvensizlik önergesi sunmasının ardından dün toplanan UBP MYK’sı, 2017’de erken seçim olmaması yönünde karar üretti

Siyaset gündemini meşgul eden erken seçim tartışmaları Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün “Hem seçim isterler, hem seçim önerisini meclise getirmezler. Erken seçim önerisini getirsinler ‘evet’ diyeceğiz, buyursunlar” şeklindeki açıklaması ile alevlenirken, muhalefet partileri harekete geçti. Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) Meclis’e güvensizlik önergesi sunarken, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise erken seçimin 2 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmesi için önerge sundu. Muhalefetin bu atağı üzerine dün toplanan Ulusal Birlik Partisi (UBP) MYK’sı ve meclis grubu 2017 yılında seçim olmaması ve muhalefetin sunduğu önergeleri reddetme yönünde ortak karara vardı. Hükümet ortağı Demokrat Parti’nin de erken seçimden yana olmadığı bilinirken, gelinen aşamada bağımsız 4 milletvekilinin takınacağı tavır kilit rol oynuyor. Bağımsız vekillerin destek vermemesi halinde hükümetin düşme olasılığı ortada dururken, Star Kıbrıs’a konuşan UBP Milletvekili Ersin Tatar, MYK toplantısında erken seçim gündeminin değerlendirildiğini, partinin 2017 yılında erken seçim olmaması yönünde karar ürettiğini ve bağımsız vekillerin de hükümete destek vereceğini söyledi.

"ERKEN SEÇİN ÖNERİSİ REDEDİLECEK"

Erken seçim tartışmaları ve bu tartışmalar üzerine muhalefet partilerinin 2 Temmuz tarihinde erken seçim yapılması yönünde meclise sunduğu önerge dün Ulusal Birlik Partisi MYK’sı ve meclis grubunda değerlendirildi. Sabah saat 11.00’da toplanan MYK, erken seçim olmaması yönünde karar alındı. Toplantıda UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’e seçim tarihi belirleme yetkisi verilirken, bu yetkinin 2018 yılı için geçerli olduğu belirtildi.

TATAR, “KARAR ALINDI”

UBP Milletvekili Ersin Tatar, MYK toplantısında erken seçim gündeminin değerlendirildiğini, partinin 2017 yılında erken seçim olmaması yönünde karar ürettiğini söyledi. Tatar, ancak 1 yıl içerisinde seçim öngörüldüğünü, bu tarihin ise 2018 yılı Mart veya Nisan ayı olabileceği üzerinde konuşulduğunu ifade etti. Toplantıda Başbakan Özgürgün’e erken seçim tarihi belirleme yetkisi de verildiğini kaydeden Tatar, ancak bu tarihin 2017 yılı için geçerli olmadığını dile getirdi. Tatar, koalisyon hükümeti ile bazı sorunlar olduğunu, bu sorunların aşılması için bir komisyon kurulmasının planlandığını da açıkladı.

"ÜLKE SORUNLARINA ODAKLANMALIYIZ"

MYK toplantısında muhalefetin verdiği önergenin reddedilmesine dair ortak karara varıldığını ifade eden Tatar, ülke gündemini meşgul eden erken seçim tartışmalarının gereksiz olduğunu belirtti. Tatar, yapılması gereken birçok iş olduğunu, hayata geçirilmesi gereken projeler olduğunu ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında 2017-2018 yılı için yapılması öngörülen birçok proje olduğunu, siyasetin erken seçime değil projeleri hayata geçirmeye odaklanması gerektiğini dile getirdi. Tatar, muhalefetin de anlayış göstermesi gerektiğini, erken seçimin konuşulmasına gerek olmadığını kaydetti. Tatar, hükümet ortağı DP’nin de erken seçim istemediğini, bağımsız 4 milletvekilinin de UBP ve DP’ye destek olacağını ifade ederek, seçim tartışmalarının gereksiz olduğunu, koalisyon ortağı ile bir araya gelip Kıb-Tek ve Maliye Bakanlığı’ndaki sorunları aşmak için çalışmaları gerektiğini sözlerine ekledi.