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UBP PM belirleniyor.. İşte ilk PM üyeleri...

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UBP PM belirleniyor.. İşte ilk PM üyeleri...
UBP PM belirleniyor.. İşte ilk PM üyeleri...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi üyeliğini kazananların belirlenmesi için oy sayımına devam ediyor.

İlk yapılan sayımda Lefke parti meclisi üyeliği kazanan adaylar belli oldu.

 

2021 Lefke PM üyeleri şöyle:

Tahsin Sabit, Ömür Ekendal, Sonay Lord (Kadın Kotası), Hasip Uluhan (Genç Kotası)

 

2018'deki kurultayda  Lefke'den kazananlar ise şöyleydi;

Kenan Örgen, Mehmet Zafer, Sonay Lord (Kadın Kotası), Mustafa Çaluda  (Genç kotası)

 

detaylar geliyor...

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