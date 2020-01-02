UBP ve HP'lilerde imar planı gerilimi artıyor, KANLI: UBP dayatmalara boyun eğmez

Mağusa, İskele ve Yeni Boğaziçi İmar Planı’nın tartışmaları sürerken Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi kanatlarından karşılıklı açıklamalar geliyor.

İşte HP ve UBP kanadından karşılıklı açıklamalar:

Serkan Mesutoğlu: “İmar planlarının yürürlüğe girmesini sağlama yetkisi İmar Yasası ile İçişleri Bakanı’na verilmiştir. Dolayısıyla İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Mağusa, İskele ve Yeni Boğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe konulması konusunda tek yetkilidir. UBP kanadının planın yayımlanması konusunda ayak sürümesi ise hukuk güvenliğini hiçe saymaktır, devlet yönetimini belirsizliğe sürüklemektir. Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy’un dediği gibi bu konu Başbakan Tatar’ın iradesine kalmış değildir.”

Özer Kanlı: “UBP dayatmalara boyun eğmez, eğemez. UBP Genel Başkanı, Başbakan tasdik memuru değildir. Sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az...”