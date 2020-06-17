UBP’de kabine değişikliğine doğru !..

UBP – HP koalisyon hükümetinin büyük ortağı UBP’de kabine değişikliğine gidileceği iddia ediliyor. Özel izin ile Ada’ya gelen 13 kişi ile ilgili tartışmanın boyutları giderek büyürken, yaşanan tartışmalar sonrasında Başbakan Ersin Tatar’ın kabine değişikliğine gidebileceği öne sürüldü.

UBP’de bugün saat 14.00’de yapacağı MYK toplantısında, kabine değişikliğinin masaya yatırılacağı ve muhtemelen Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in görevden alınması konusunun masaya yatırılacağı belirtiliyor.

UBP içerisindeki güvenli kaynaklardan elde ettiğimiz bilgide, saat 14.00’de yapılması düşünülen MYK toplantısında, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in görevden alınması halinde yerine getirilecek Milletvekilinin isminin de belirleneceği öğrenildi.

UBP’de bölge dengeleri de göz önüne alınarak, Ünal Üstel’in Girne Bölgesi Milletvekili olması nedeniyle, kabineye Girne Milletvekili İzlem Gürçağ’ın alınabileceği, Turizm Bakanlığına, daha önce bu görevi yaptığı gerekçesi ile Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun kaydırılabileceği, İzlem Gürçağ’ında bir başka bakanlığa bakan olarak atanabileceği öne sürülüyor.

Bunun yanısıra Mağusa Bölgesi Milletvekili Resmiye Canaltay’ın da Turizm Bakanlığına bakan olarak atanmasının da düşünüldüğü ancak, bölge dengeleri nedeniyle bunun olmayabileceği de iddia edildi.

Bu nedenle gözler bugün saat 14.00’de yapılması düşünülen MYK toplantısına çevrilirken, kabine değişikliğinin yapılıp yapılmayacağı da merak konusu oldu