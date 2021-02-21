UBP’de parti içi muhalefet kurultay için harekete geçti!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’nin görevden alınması UBP içerisindeki muhalifler için bardağı taşıran son damla oldu.

Başbakan Ersan Saner’e karşı bir araya gelen UBP içerisindeki muhalifler, UBP’nin olağan kurultayının en kısa sürede gerçekleşmesi için hazırlıklara başladı. Muhalefet için Pilli'nin görevden alınması bardağı taşıran son damla oldu.

VEKİLLER TOPLANDI

UBP içerisinde kabinede yer almayan bir çok vekilin bugün bir araya gelerek toplantı yaptığı öğrenildi.

UBP’nin seçimli son kurultayının yarıda kalmasının parti için bir utanç olduğunu savunan muhalifler, ‘atanmış değil, seçilmiş bir başkan istiyoruz’ sloganıyla harekete geçiyor.

KURULTAY İÇİN TARİH 14 MART

UBP içerisindeki muhalifler UBP’nin 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi gereken olağan kurultayının, pandeminin etkilerinin de azalması hesaba katılarak mümkün olan yakın tarih olarak 14 Mart Pazar günü gerçekleştirilmesi için çalışmalara başladı.

Pilli: 14 Mart'ta olağanüstü UBP Kurultay'ı için çalışacağım!

Gazeteci Hüseyin Ekmekçi bugün Haber Kıbrıs Web TV'de görevden alınan Sağlık eski Bakanı Ali Pilli ile konuştuklarını anlattı.

Ekmekçi, Pilli'nin 14 Mart'ta UBP' de olağanüstü kurultay için çalışma yapacağını belirtti.

Dr. Ali Pilli'nin Başbakan Ersan Saner'in kendisini YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'ya kurban ettiğini belirttiğini söyledi.

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Pilli: 14 Mart'ta olağanüstü UBP Kurultay'ı için çalışacağım!