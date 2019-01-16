UBP’den, Dr. Küçük ve Denktaş için anma etkinliği ve konferans

Ulusal Birlik Partisi, yarın, varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 35’nci, “Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölümünün 7’nci yıl dönümü dolayısıyla anma ve konferans etkinliği düzenliyor.
“Dr. Küçük ile Rauf Denktaş’ın mücadeleleri ekseninde Kıbrıs konusuna bakış ve alternatif çözüm modelleri” konulu etkinlikte Üçüncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, uzun yıllar Dr. Küçük’ün gazetesi Halkın Sesi’nin Yazı İşleri Müdürlüğü’nü yapan Kıbrıs Gazetesi köşe yazarı Akay Cemal, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın müsteşarı, Üçüncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun görüşmecisi Ergün Olgun konuşmacı olarak katılacak.
Etkinlik, saat 18.00’de Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilecek ve halka açık olacak.
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