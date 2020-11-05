  • BIST 1.176
  • Altın 522,258
  • Dolar 8,4515
  • Euro 9,9421
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4 yeni vaka!

UBP’den Şok Karar: Kurultayın İkinci Turu 10 Ay Ertelendi

» »
UBP’de ikinci tur seçimin 10 ay ertelenmesi ile Genel Sekreter Ersan Saner’in başkanlığı vekalet edeceği bu süre zarfında da Saner başbakanlığında bir hükümet kurulacağı kaydedildi
UBP’den Şok Karar: Kurultayın İkinci Turu 10 Ay Ertelendi

Ulusal Birlik Partisi’nde cumartesi yapılacak genel başkanlık seçimi ikinci turu öncesinde şok bir haber geldi. Kurultayın ikinci turunun 10 ay ertelenmesi ve olağan kurultay yapılması noktasında her iki adayın da onay verdiği ve ikinci tur seçiminin Ekim 2021’de yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. UBP’den resmi açıklamanın ise bugün içerisinde yapılacağı kaydedildi.

Saner 10 ay vekalet edecek

UBP’de ikinci tur seçimin 10 ay ertelenmesi ile Genel Sekreter Ersan Saner’in başkanlığı vekalet edeceği bu süre zarfında da Saner başbakanlığında bir hükümet kurulacağı kaydedildi.

UBP’de şu sıralarda devam eden toplantıda kurultayın ertelenmesinin konuşulduğu kaydediliyor. UBP’de Ekim 2021’de yapılacak kurultayda Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu’nun yarışacağı ifade ediliyor.

Dış müdahalenin engellenmesi ve birliğin bozulmaması nedeniyle böyle bir noktaya gelindiği kaydedilirken, olağanüstü kurultayın olağan kurultaya evrilmesi planlanıyor.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin edindiği bilgiye göre her iki adayın da UBP’nin birliği için böyle bir karara olumlu baktığı kaydedilirken her iki adayın da Ersan Saner başkanlığında kurulacak yeni hükümette kabinede yer alması da kararlaştırıldı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çatalköy Belediyesi Kısa Oyun Yazma Yarışması Düzenliyor05 Kasım 2020 Perşembe 10:36
  • KKTC'de enflasyon T.C.'den daha düşük çıktı! %1,04 artış var05 Kasım 2020 Perşembe 10:19
  • KTTB: PCR Testi Nedir? Nasıl Yapılır?05 Kasım 2020 Perşembe 09:59
  • Aycan öğretmen hayatını kaybetti!05 Kasım 2020 Perşembe 09:50
  • dETAY Bugün Ne Manşet Attı? (05 Kasım 2020 Perşembe)05 Kasım 2020 Perşembe 09:46
  • Cumhurbaşkanı Tatar Bayrakları neden kaldırdı tartışması!05 Kasım 2020 Perşembe 09:44
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar05 Kasım 2020 Perşembe 08:00
  • Halil Karasoy hayatını kaybetti!04 Kasım 2020 Çarşamba 22:20
  • Girne'de intihar girişimi!04 Kasım 2020 Çarşamba 21:42
  • Polis'ten Sürücülere uyarı!04 Kasım 2020 Çarşamba 21:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti