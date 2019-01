UBP:‘’Hayvancının sırtından kar ediyorlar’’

’HAYVANCININ SIRTINDAN KAR EDİYORLAR’’

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği bugün saat 11:00’de UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ve beraberindeki bir heyeti kabul etti.

Heyette; UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Tarım eski Bakanlarından Nazım Çavuşoğlu, Önder Sennaroğlu, Milletvekili Dursun Oğuz ve Tarım Bakanlığında görev almış eski bürokratlar da yer aldı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği iBaşkanı Mustafa Naimoğulları, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Naimoğulları, dertlerinin ekmek derdi olduğunu, döviz karışında tarım bütçesinin %25 küçüldüğünü dile getirerek, 2019 yılı bütçesinde sıkıntılar olduğunu vurguladı. Herşeyin dövize endeksli olduğuna değinen Naimoğulları, tarıma ayrılan payın % 2.2 olduğunu ifade ederek, üreticinin yok edilmek istendiğine dikkat çekti.

Ocak ayının başından itibaren görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Naimoğulları, Tarım Bakanlığı ile devam eden görüşmelerden hiçbir sonuç alınamadığının altını çizdi.

Naimoğulları sözlerine şöyle devam etti;

‘’Geçen yıl dolar 3,5 tl iken şuan ki dolar kuru 5,5 tl olmuştur. Tüm girdilerimiz dövize endekslidir. 2019 yılında toplam bütçe içerisinde tarıma ayrılan pay %2.2’dir. 2017 yılında bu bütçe % 6 iken bu rakalmlarla birlikte birçok sorunun sorulması gerekiyor. Hükümet yetkilileri ya tarımı disipline etme istiyor ya da tarımın bütçesini disipline ederken üreticiyi de terbiye etmeye çalışıyorlar. Biz doğru bir bütçe ortaya koyarak, üreticilerin ekmek paralarını kazanmalarını ve batmamalarını istiyoruz. Ocak ayından beri görüşmeleriniz devam ediyor ve halen bir sonuç almış değiliz.

Sayın Şahali ile yaptığımız görüşmelerde; Türkiye’de hükümeti tarıma 2 milyar 35 milyon tl bütçe ayırarak, 3 ay içerisinde de 562 milyon tl süt desteği ile 1.70 tl olan imalatçı satışını 1,95 tl’ye çıkarmış, hayvancıya ise 25 kuruş destek vermiştir. Bugün ülkemizde tarım ve hayvancılık sektörü gerilemiştir. Sütü, peyniri, eti ve tarımsal ürünleri ithal edecek duruma gelmişsek bu sektörde büyük bir sıkıntı var demektir. Üretimde halen doğru dürüst bir planlama yoktur. Bir planlama olmadığı sürece de herşeyi ithal eder duruma geliyoruz.’’

UBP’den de destek beklediklerini ifade eden Naimoğulları, ithal ürünlerden dolayı iç piyasada pazar bulamadıklarından yakındı.

Naimoğulları, sektörün sıkıntılarını sürekli olarak dile getirdiklerini söyleyerek, süt fiyatlarındaki dengesizliğin hayvan üreticilerini olumsuz etkilediğini savundu.

Naimoğulları, süt fiyatının 2 tl’nin altına çekildiğini ifade ederek süt fiyatında indirime giderken elektrik ve arpa fiyatlarında herhangi bir indirime gidilmediğini öne sürdü.

Türkiye ile Tarım Bakanlığı arasında yapılan protokolle de dikkati çeken Naimoğulları, 10 bin ton arpanın her ay ülkeye gelmeye hazır olduğunu, hükümetin arpayı 1,25 kuruşa almasına rağmen 1,62 kuruş peşin, 1,79 kuruş da vadeli olarak sattıklarını ve bu şekilde hayvancının sırtından kar etme amacı güdüldüğünü ileri sürdü. Arpa fiyatının bir an önce aşağıya çekilmesi gerektiğini vurgulayan Naimoğulları, ‘’Küçükbaş hayvancılığa yapılacak olan destekleme modeli gündeme getirildiği an ülkede hayvancı kalmayacağı gibi bu sektörden ekmek yiyen 50 bin kişi de aç kalacaktır’’ dedi. ‘’Bu bütçe ile hiç bir şey yapılamaz’’ diyen Naimoğulları, artık kimsenin hayvanlarını kayıt altına almak istemeyeceğini de savundu.

Naimoğulları, ana muhalefet partisi UBP’nin üretim sektöründeki sıkıntılara ciddi anlamda tepki koyamadığını ileri sürerek, bundan sonraki süreçte UBP’den destek istedi.

TATAR

Ziyarette konuşan UBP Genel Başkanı Tatar, tarım ve hayvancılık sektöründeki sıkıntıları yakından takip ettilerini belirtti.

Bütçe görüşmeleri esnasında Tarım bütçesine uzun bir mesai harcandığını ifade eden Tatar, tarım sektöründeki bütçenin büyük sıkıntılar yaratacağının bilincinde olduklarını fakat bu bütçenin geçmesinde hükümetin ısrarcı olduğunu vurguladı.

Tarım ve hayvancılık sektöründeki sıkıntıların kendilerini de rahatsız edecek boyutta olduğunu dile getiren Tatar, ‘’hükümet kulağını sıkıtılara tıkadı ve al gülüm ver gülüm çerçevesi içerisinde başka işlerle uğraşmaktadır’’ dedi.

Tatar, hükümetin birçok yanlışı olduğunu ve bu yanlışların devam ettiğini söyleyerek, bu durumdan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Tatar, Ekonomik İşbirliği Protokolü’nün halen gündemde olmadığını ve bu yüzden yaşanan gecikmenin her sektöre olduğu gibi hayvancılık sektörüne de yansıdığını ifade etti. Burada büyük bir mağduriyet yaşandığına dikkati çeken Tatar, ana muhalefet partisi olarak hükümeti uyardıklarını söyledi.

Ülkenin bu duruma düşürülmesinden sorumlu olan hükümetin bir an önce istifa edilmesi gerektiğini savunan Tatar, yerli üretime önem verdiklerini ve her türü yerli üretim yapan üreticiye destek olmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.