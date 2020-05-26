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Üç günlük Ramazan Bayramı bugün sona eriyor

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Üç günlük Ramazan Bayramı bugün sona eriyor
Üç günlük Ramazan Bayramı bugün sona eriyor

3 günlük Ramazan Bayramı bugün sona eriyor, çalışanlar yarın işbaşı yapacak.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde bu yıl yoğun aile ziyaretleri yerine kısıtlı aile ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Alınan tüm önlemlere rağmen bayramda bazı üzücü olaylar da yaşandı.

İki gencimiz denizde dalgalara teslim oldu, bir kişi ise mutfakta çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybetti…

Bayram boyunca farklı bölgelerde çıkan yangınlarda ise binlerce alan küle döndü.

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