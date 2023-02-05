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Üç Rum’a Türk askeri tarafından ateş açıldığı iddiası asılsız

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Üç Rum’a Türk askeri tarafından ateş açıldığı iddiası asılsız
Üç Rum’a Türk askeri tarafından ateş açıldığı iddiası asılsız

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum basınında, Bodamya bölgesinde arazide kuşkonmaz (ayrelli) toplayan üç Rum’a, Türk askeri tarafından ateş açıldığı yönünde çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, konuyla ilgili olarak temas kurulan BM yetkililerinin olayın, “Rumlar arasındaki arazi anlaşmazlığından çıktığı ve birbirlerini vurdukları bilgisini” verdiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, “Kıbrıs’taki gerçekleri her zaman manipüle ederek dezenformasyon yapan Rum tarafı, devletimizin sınırlarını koruyan askerimize karşı yine mesnetsiz iddialarda bulunmuştur. İddialar tamamen gerçek dışıdır. Aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerini vuran Rumlar, olayı Türk tarafına yükleme gayreti içerisine girmişlerdir” denildi.

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