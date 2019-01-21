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Üç sendika Posta Dairesi’nde yaşanan sorunları protesto edecek

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KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ, cuma günü saat 10.00’da Lefkoşa Merkez Postanesi önünde daireden yaşanan sorunları protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapacak.
Üç sendika Posta Dairesi’nde yaşanan sorunları protesto edecek

KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ, cuma günü saat 10.00’da Lefkoşa Merkez Postanesi önünde daireden yaşanan sorunları protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapacak.

Sendikalar adına yazılı açıklama yapan KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Posta Dairesindeki personel ve araç gereç eksikliği nedeniyle uzun bir süreden beridir hizmetlerin yürütülmesinde sorunlar yaşanmaktadır” ifadelerini kullandı. 

Bengihan, basın açıklamasının, “sendikaların tüm girişimlerine rağmen eksikliklerin giderilmesi yönünde hiçbir adım atılmamasını protesto etmek ve sorunlara dikkat çekmek için” yapılacağını kaydetti. 

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