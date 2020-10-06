  • BIST 1.169
  • Altın 478,757
  • Dolar 7,7522
  • Euro 9,1447
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Ali Pilli:3 yeni vaka,7 taburcu!

UCN: Birlikte bir gelecek için oy verin

» »
Unite Cyprus Now bazı açıklamalarda bulundu
UCN: Birlikte bir gelecek için oy verin

Açıklama şu şekilde

Ülkemizde seçimler söz konusu olduğunda, destekçilerimizin faklı topluluk, siyasi eğilim
ve duruşlara sahip olduğu gerçeğinden hareketle UniteCyprusNow herhangi bir aday
lehinde taraf olmamak yönünde bir prensibi takip etmektedir.
Bununla birlikte, tüm Kıbrıslılar için birleşik bir Kıbrıs vizyonumuz doğrultusunda bir
tavır takınmamız yönünde güçlü bir inanca da sahiptir.
Önce 11 (ve muhtemelen 18) Ekimde yapılacak olan seçimler yalnızca Kıbrıslı Türkler
için değil, kendileri ve gelecek kuşaklar için güvenli, barış dolu ve birleşik bir gelecek
umudunu taşıyan tüm Kıbrıslılar için hayati önem taşımaktadır. Bu süreç nasıl
birbirimize bağlı olduğumuzun ve bir toplumun kararının diğer toplum üzerinde etkisi
olduğunun bir örneğidir.
Crans Montana’daki başarısızlığın ardından, geçen Kasım ayında Berlin’de varılan
anlaşmada da berlirtildiği üzere, nihayet stratejik bir anlaşmaya varmak için ilk kez bir
fırsat penceresi doğmuştur. BM Genel Sekreteri seçimlerin ardından, her iki toplumun
eşitliğine dayanan ve tüm Kıbrıslıların insan haklarını gözetecek iki toplumlu, iki bölgeli
federal bir çözüm çerçevesinde stratejik bir anlaşmaya varmak hedefiyle gayrı resmi
beşli toplantı için çağrı yapacağını açıklamıştır.Hem BM kararları hem de son
dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamaları göstermiştir ki gerek yıllardır süren
görüşmeler, varılan uzlaşılar ve BM kararları gereğince gerekse her iki toplumdan da
çoğunluk desteği alabilecek tek seçenek olduğu için federasyon tek çözüm modelidir.
Bu yoldan sapmak statükoyu güçlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Oysa 11
Şubat 2014 uzlaşısında da altı çizildiği üzere statüko ne sürdürülebilirdir ne de
herhangi bir tarafın yararınadır.
Bu düşünceden hareketle UniteCyprusNow tüm Kıbrıslı Türk üye ve destekçilerine
sandığa gitmeleri ve ülkenin birleşmesi yönünde hiç bıkmadan çalışacağına,Kıbrıslıları
yakınlaştırmak için olumlu adımlar atacağına ve ortak gelecek inşası politikalarını
hayata geçireceğine inandıkları aday için oy verme çağrısı yapar. Çözüm idealine bağlı
binlerce Kıbrıslı Rum da sizlerin sağ duyusuna ve ülkemizi birleştirmek yönündeki
kararlılığınıza güvenmektedir.
Oyunuzu kullanın. Çözüm için üzerinize düşeni yapın. Ortak geleceğimizden
vazgeçmeyin.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS: “İrademiz satılık değil”06 Ekim 2020 Salı 14:37
  • Erhürman: Manipülasyonlardan uzak durulmalı06 Ekim 2020 Salı 14:33
  • Başarılı Pilot Serkan Özcezarlı'nın Eşi Aysan Özcezarlı'dan Basın Açıklaması06 Ekim 2020 Salı 14:10
  • KKTC’de ‘Dijital Çağ’ dönemi06 Ekim 2020 Salı 14:03
  • Akıncı Lefkoşa Sanayi bölgesini ziyaret etti06 Ekim 2020 Salı 14:00
  • EL-SEN:Hadsizler istedi diye korkacak ve geri adım atacak değiliz06 Ekim 2020 Salı 13:58
  • Yenierenköy'de pulya avlayan kişi tutuklandı06 Ekim 2020 Salı 13:38
  • EL-SEN'den grev kararı06 Ekim 2020 Salı 13:36
  • Gazimağusa'da araç yakma06 Ekim 2020 Salı 13:34
  • Devrimci Komünist Birlik, Özgür Gazete ve Avrupa Gazetesine destek belirtti06 Ekim 2020 Salı 13:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti