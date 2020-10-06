UCN: Birlikte bir gelecek için oy verin

Açıklama şu şekilde
Ülkemizde seçimler söz konusu olduğunda, destekçilerimizin faklı topluluk, siyasi eğilim
ve duruşlara sahip olduğu gerçeğinden hareketle UniteCyprusNow herhangi bir aday
lehinde taraf olmamak yönünde bir prensibi takip etmektedir.
Bununla birlikte, tüm Kıbrıslılar için birleşik bir Kıbrıs vizyonumuz doğrultusunda bir
tavır takınmamız yönünde güçlü bir inanca da sahiptir.
Önce 11 (ve muhtemelen 18) Ekimde yapılacak olan seçimler yalnızca Kıbrıslı Türkler
için değil, kendileri ve gelecek kuşaklar için güvenli, barış dolu ve birleşik bir gelecek
umudunu taşıyan tüm Kıbrıslılar için hayati önem taşımaktadır. Bu süreç nasıl
birbirimize bağlı olduğumuzun ve bir toplumun kararının diğer toplum üzerinde etkisi
olduğunun bir örneğidir.
Crans Montana’daki başarısızlığın ardından, geçen Kasım ayında Berlin’de varılan
anlaşmada da berlirtildiği üzere, nihayet stratejik bir anlaşmaya varmak için ilk kez bir
fırsat penceresi doğmuştur. BM Genel Sekreteri seçimlerin ardından, her iki toplumun
eşitliğine dayanan ve tüm Kıbrıslıların insan haklarını gözetecek iki toplumlu, iki bölgeli
federal bir çözüm çerçevesinde stratejik bir anlaşmaya varmak hedefiyle gayrı resmi
beşli toplantı için çağrı yapacağını açıklamıştır.Hem BM kararları hem de son
dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamaları göstermiştir ki gerek yıllardır süren
görüşmeler, varılan uzlaşılar ve BM kararları gereğince gerekse her iki toplumdan da
çoğunluk desteği alabilecek tek seçenek olduğu için federasyon tek çözüm modelidir.
Bu yoldan sapmak statükoyu güçlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Oysa 11
Şubat 2014 uzlaşısında da altı çizildiği üzere statüko ne sürdürülebilirdir ne de
herhangi bir tarafın yararınadır.
Bu düşünceden hareketle UniteCyprusNow tüm Kıbrıslı Türk üye ve destekçilerine
sandığa gitmeleri ve ülkenin birleşmesi yönünde hiç bıkmadan çalışacağına,Kıbrıslıları
yakınlaştırmak için olumlu adımlar atacağına ve ortak gelecek inşası politikalarını
hayata geçireceğine inandıkları aday için oy verme çağrısı yapar. Çözüm idealine bağlı
binlerce Kıbrıslı Rum da sizlerin sağ duyusuna ve ülkemizi birleştirmek yönündeki
kararlılığınıza güvenmektedir.
Oyunuzu kullanın. Çözüm için üzerinize düşeni yapın. Ortak geleceğimizden
vazgeçmeyin.
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