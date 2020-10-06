UCN: Birlikte bir gelecek için oy verin

Açıklama şu şekilde

Ülkemizde seçimler söz konusu olduğunda, destekçilerimizin faklı topluluk, siyasi eğilim

ve duruşlara sahip olduğu gerçeğinden hareketle UniteCyprusNow herhangi bir aday

lehinde taraf olmamak yönünde bir prensibi takip etmektedir.

Bununla birlikte, tüm Kıbrıslılar için birleşik bir Kıbrıs vizyonumuz doğrultusunda bir

tavır takınmamız yönünde güçlü bir inanca da sahiptir.

Önce 11 (ve muhtemelen 18) Ekimde yapılacak olan seçimler yalnızca Kıbrıslı Türkler

için değil, kendileri ve gelecek kuşaklar için güvenli, barış dolu ve birleşik bir gelecek

umudunu taşıyan tüm Kıbrıslılar için hayati önem taşımaktadır. Bu süreç nasıl

birbirimize bağlı olduğumuzun ve bir toplumun kararının diğer toplum üzerinde etkisi

olduğunun bir örneğidir.

Crans Montana’daki başarısızlığın ardından, geçen Kasım ayında Berlin’de varılan

anlaşmada da berlirtildiği üzere, nihayet stratejik bir anlaşmaya varmak için ilk kez bir

fırsat penceresi doğmuştur. BM Genel Sekreteri seçimlerin ardından, her iki toplumun

eşitliğine dayanan ve tüm Kıbrıslıların insan haklarını gözetecek iki toplumlu, iki bölgeli

federal bir çözüm çerçevesinde stratejik bir anlaşmaya varmak hedefiyle gayrı resmi

beşli toplantı için çağrı yapacağını açıklamıştır.Hem BM kararları hem de son

dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamaları göstermiştir ki gerek yıllardır süren

görüşmeler, varılan uzlaşılar ve BM kararları gereğince gerekse her iki toplumdan da

çoğunluk desteği alabilecek tek seçenek olduğu için federasyon tek çözüm modelidir.

Bu yoldan sapmak statükoyu güçlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Oysa 11

Şubat 2014 uzlaşısında da altı çizildiği üzere statüko ne sürdürülebilirdir ne de

herhangi bir tarafın yararınadır.

Bu düşünceden hareketle UniteCyprusNow tüm Kıbrıslı Türk üye ve destekçilerine

sandığa gitmeleri ve ülkenin birleşmesi yönünde hiç bıkmadan çalışacağına,Kıbrıslıları

yakınlaştırmak için olumlu adımlar atacağına ve ortak gelecek inşası politikalarını

hayata geçireceğine inandıkları aday için oy verme çağrısı yapar. Çözüm idealine bağlı

binlerce Kıbrıslı Rum da sizlerin sağ duyusuna ve ülkemizi birleştirmek yönündeki

kararlılığınıza güvenmektedir.

Oyunuzu kullanın. Çözüm için üzerinize düşeni yapın. Ortak geleceğimizden

vazgeçmeyin.