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UÇURUM GİDEREK BÜYÜYOR!!

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6 Haziran 2018 tarihli Detay Gazetesi...
UÇURUM GİDEREK BÜYÜYOR!!

“Kıbrıs Türk Toplumunda Ekonomik Analiz ve Sürdürülebilirlik Programı” kapsamında Dünya Bankası uzmanları, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ev sahipliğinde bir sunum gerçekleştirdi. Ortaya çıkan bulgular ışığında değerlendirmeler yapan uzmanlar, Kıbrıs Türk toplumunun “orta gelir tuzağına” düştüğüne işaret ederek, Kıbrıs Türk toplumunun kriz sonrasında henüz toparlanamadığını, bunun bir sonucu olarak da AB ekonomileriyle Kıbrıs Türk ekonomisi arasındaki farkın daha da açıldığı ifade edildi. 

“ORTA GELİR TUZAĞINA” DÜŞTÜK!
Kıbrıs Türk ekonomisinin yüksek gelirli AB ekonomilerine nasıl yaklaşabileceği ve çözüme yönelik olarak ne şekilde iyi hazırlanabileceği sorularını irdeleyen çalışma kapsamında, Kıbrıs Türk ekonomisinin “orta gelir tuzağına” düştüğünü aktaran uzmanlar, ekonominin kriz sonrası toparlanmayı başaramadığı ve bu nedenden ötürü yüksek gelir düzeyine sahip Avrupa ülkeleriyle Kıbrıs Türk ekonomisi arasındaki firkin daha da büyüdüğü tespitinde bulundular.

BÜYÜME İÇİN “VİZYON VE TUTARLILIK” GEREKİYOR!!
Sunumda, Avrupa ülkelerinin ekonomilerin başarılı olmalarının nedeninin önümüzdeki on yıllar içinde nereye ulaşmak istediklerine dair net bir vizyona sahip olmaları, böylesi bir vizyona ulaşmak için bir strateji geliştirmeleri ve bu stratejiyi tutarlı bir şekilde uygulamaları olduğu da kaydedildi. Kıbrıs Türk toplumunun kendi kaynaklarından iyi bir şekilde faydalanamadığının vurgulandığı sunumda, ülkemizdeki iş yapma ortamının özel sektörün büyümesini sınırlandırmasının olumsuz etkilerinden de söz edildi.

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