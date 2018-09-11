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UEFA'dan üçüncü turnuvaya yeşil ışık

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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin ardından üçüncü bir turnuvayı takvime eklemeye hazırlanıyor.
UEFA'dan üçüncü turnuvaya yeşil ışık

Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) Hırvatistan'daki toplantısının ardından konuşan başkan Andrea Agnelli, UEFA'nın 2021-22 sezonundan itibaren üçüncü bir turnuvaya yeşil ışık yaktığını söyledi.

'MAÇ TAKVİMİ DETAYLI İNCELENECEK'

 

İtalyan ekibi Juventus'un başkanlığını yürüten ve UEFA'nın icra kurulunda yer alan 42 yaşındaki Agnelli, mevcut sistemin modernleşmeye ihtiyaç duyduğunu belirterek, halihazırdakinden çok daha verimli olacak yeni sistem öncesinde mevcut uluslararası maç takviminin de detaylı inceleneceğini ifade etti.

 

UEFA tarafından düzenlenecek yeni turnuvayla birlikte Avrupa kupalarına katılacak takımların sayısının 96'ya çıkması planlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında 32, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 48 takım mücadele ediyor.

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