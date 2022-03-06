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Ukrayna'daki futbolcular için geçici transfer dönemi planı

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Ukrayna'daki futbolcular için geçici transfer dönemi planı
Ukrayna'daki futbolcular için geçici transfer dönemi planı

Rusya'nın Ukrayna işgali devam ederken savaş bölgesinden uzaklaşmak isteyen futbolcular ülkeyi terk ediyor. Ukrayna Futbol Federasyonu ligi askıya alırken ülkede top koşturan futbolcuların geleceği konusunda belirsizlik hakim.

Hırvatistan'ın eski kaptanı ve Shakhtar Donetsk'in futbol direktörü Darijo Srna, futbolcuların akıbeti konusunda görüşmeler yapıyor.

Denisow Time'a konuşan Srna, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Ukrayna takımlarında forma giyen yabancı oyuncuların ayrılma isteğine ilişkin açıklamalarda bulunan Srna, "Ceferin'le yaptığımız görüşmede geçici bir transfer döenmi olacağını konuştuk. Ukrayna'daki futbolcuların geçici olarak ayrılmalarına izin verilebilecek ve futboldan uzak kalmayacaklar." ifadelerini kullandı.

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