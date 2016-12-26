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Ulaştırma Bakanı'ndan plaka açıklaması!

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Ulaştırma Bakanı'ndan plaka açıklaması!
Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar uyarınca araç plakalarının renkleri beyaz olacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda araç plaklarının renklerinde değişikliğe gidileceğini belirtti.

Bakan Dürüst, “Tüm dünyada ve Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanmakta olan beyaz plakayı ülkemizde de hayata geçireceğiz” dedi.

Uygulamanın trafikteki mevcut araçlara yönelik olmayacağının da altını çizen Bakan Dürüst, “Bu uygulama yeni kayıtlar için geçerli olacak. Bunun tarihi de henüz belkirlenmedi ancak en kısa sürede belirlenecek” diye konuştu.

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